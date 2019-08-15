Русский Национальный Балет "Кострома": пуант и лапоть

В центре внимания
Между первой и второй сериями ачинских взрывов Минобороны заявляло, что опасности нет // фото: соцсети
Что стоит за серией ЧП в воинских частях России?
"Putin Team" Овечкина стала пуховиком
После жесткой посадки А321 госпитализирована одна женщина

Новости дня

15 августа, четверг

[18:12]После аварийной посадки А321 в районе Жуковского проверят свалки
[18:04]Скотленд-Ярд нашёл следы "Новичка" в крови полицейского из Солсбери
[17:48]В Петербурге задержан председатель профсоюза "Альянс учителей"
[17:37]Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты 17 августа
[17:30]В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
[17:21]Норвежская станция зафиксировала повышение радиации на границе с Россией
[17:17]Авария в Жуковском может поднять проблему орнитологического обеспечения полетов
[17:11]Бывший наемник ЧВК "Вагнер" рассказал, как "Россия пытается подавить США"
[16:24]Следствие против московского активиста по "дадинской статье" провели за три дня
[16:23]Эксперты запросили дополнительную информацию о последних часах Эпштейна в тюрьме
[16:04]Лидер британской оппозиции предложил противникам Брекзита сделать его премьером
[15:33]Доллар и евро за два дня подорожали более чем на полтора рубля
[15:12]Минэкологии Подмосковья исключает версию столкновения А321 с птицами со свалок
[15:11]Amazon анонсировала программу передачи нераспроданных вещей нуждающимся
[14:17]Владимир Путин наградил замглавы Мосгоризбиркома орденом Дружбы
[14:15]В СК подано 37 жалоб о публикации данных в телеграм-канале "Товарищ майор"
[14:08]По оценке экспертов ВШЭ, 13% россиян рискуют быть "выкинуты" из социума
[13:45]После жесткой посадки А321 госпитализирована одна женщина
[13:33]Совет Госдумы может обсудить пожары в Сибири на внеочередном заседании
[13:07]Суд отказался приобщить к делу Егора Жукова более 600 поручительств
[13:06]Глава РАН назвал нелепыми рекомендации Минобрнауки для российских ученых
[12:54]Аналитики не согласны с призывом не бояться "пузыря" кредитования
[12:18]Советник Трампа обвинил Россию в краже технологий и наращивании ядерного потенциала
[11:47]Дмитрий Кобылкин предложил Китаю строить селекционные комплексы в России
[11:45]В России четыре девочки стали матерями в 12 лет в 2018 году
[11:28]Уровень желаемого дохода превысил размеры зарплат во всех регионах, кроме Москвы
[10:44]В результате жесткой посадки самолета А321 в Подмосковье пострадали 23 человека

14 августа, среда

[18:04]Ильдара Дадина задержали около колонии в Смоленской области
[17:59]Задержан подозреваемый в убийстве спецназовца в доме экс-главы Киргизии
[17:47]Обыски у "королей госзаказа" связали с "делом Захарченко"
[17:36]Ангела Меркель обвинила Россию в расторжении договора о ракетном разоружении
[17:36]В WhatsApp появилась функция авторизации по отпечатку пальца
[17:09]Мэрия готова согласовать московскую акцию протеста 25 августа без шествия
[16:58]Участника акции 10 августа арестовали по "статье Ильдара Дадина"
[16:44]Минобрнауки обязало своих сотрудников отчитываться о встречах с иностранцами
[16:43]ФАС предлагает приватизировать "Победу" для развития внутренних направлений
[15:43]Диета для профилактики кардиоболезней оказалась опасной для сердца
[15:18]В России стало на 12% меньше молодоженов и на 21% меньше разводов
[15:17]Удельный вес атеистов среди молодежи в России составляет 37%
[14:38]Минпромторг выступил против запрета на использование старых автомобилей


Фото: Global Look Press
Дворовые разборки: советы юриста о конфликтах с соседями
Фото: Shutterstock
Как правильно выбрать арбуз?
В одной только Москве 2758 камер // фото: агентство «Москва»
Гаишные камеры вышли из тени – и разоблачили навигаторы
Фото: Global Look Press
Со страховкой – хоть потоп? Как защититься от стихийных бедствий
Фото: Global Look Press
Курс на осень: полезные советы для желающих укрепить иммунитет
Фото: Global Look Press
Пять советов для борьбы с высоким уровнем холестерина
кадр из фильма "Иди и смотри"
В США назвали советский фильм лучшим кино о Второй мировой войне
Планы на выходные: куда в Москве отправиться всей семьей в августе
// фото: Martin Poole / moodboard / Global Look Press
Как технично собраться в отпуск налегке: пять простых лайфхаков
Стоп-кадр: «Россия 1»
Возвращение "Сватов" и другие ожидаемые новинки кино- и телесезона

Русский Национальный Балет "Кострома": пуант и лапоть

Шоу-бизнес
15:44, 15 августа 2019

Увлекательное путешествие в глубины русской культуры со сказками, былинами и советскими мотивами

Название старинного города с берегов реки Волги не случайно выбрано для этого представления: Кострома, олицетворяющая настоящую Русь с ее богатейшей историей, обычаями и традициями, в свое время стала домом для создателей Русского Национального Балета «Кострома». Именно здесь они нашли свое вдохновение, которое со временем наделило репертуар балета неповторимой мощью народного духа. Спустя годы название балета стало известным культурным российским брендом.

В своем творчестве Русский Национальный Балет «Кострома» объединяет прошлое, настоящее и будущее, разрушает стереотипы, открывает горизонты новой культуры. Его новаторство прежде всего в органичном переплетении народного искусства и классических форм. Создатели пошли по пути синтеза фольклорного танца, классического балета и театральной драматургии, используя элементы шоу, видеопроекцию и спецэффекты. Именно поэтому символом Балета «Кострома» является балетная туфелька и лапоток в единой связке, символизирующей силу искусства и силу традиции. Новаторство делает корневое народное искусство зрелищным и является одним из секретов успеха Балета «Кострома» в гастролях по стране и за рубежом в течение 28 лет. 

Спектакли Балета «Кострома» призваны заново открыть и красочно представить зрителям традиционное искусство народов России, избегая при этом лубочных штампов.

До 15 сентября в Театре «Русская песня»

Поделитесь статьей:
Анфиса Чехова // фото: Global Look Press

Шоу-бизнес

Анфисе Чеховой нипочем критика ее внешнего вида от поклонников

Читать далее >

Шоу-бизнес

Русский Национальный Балет "Кострома": пуант и лапоть

Читать далее >

Екатерина Директоренко // фото: Global Look Press

Шоу-бизнес

Екатерина Директоренко: Сейчас женщина обязана быть сильной

Читать далее >

Политика
Лидер британской оппозиции предложил противникам Брекзита сделать его премьером
Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты 17 августа
Бывший наемник ЧВК "Вагнер" рассказал, как "Россия пытается подавить США"
Следствие против московского активиста по "дадинской статье" провели за три дня
Общество
Фестиваль "Традиция"
После аварийной посадки А321 в районе Жуковского проверят свалки
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Эксперты запросили дополнительную информацию о последних часах Эпштейна в тюрьме
Колумнисты
Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

К плюсам эпохи Путина можно отнести окончательное сбрасывание масок – отсроченное, половинчатое, но все же наглядное формирование русского фашизма

Avatar

Белковский
Станислав

политолог

В истории с моряками, захваченными в Керченском проливе, всё осложняется нежеланием сторон поступиться хотя бы крупицей державной гордости: это может быть сочтено слабостью

Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

В случае с выборами в Мосгордуму власти не удержались, не убили в себе начальников всея Руси — и получили вполне предсказуемую бучу, ставшую большой головной болью


Культура и ТВ
Закрытие Летних балетных сезонов
Почему близкие Виктора Цоя не верили, что он уснул за рулем
Виктор Цой: фотоистория "последнего героя" русского рока
Сельское ТВ из Псковской области намерено уйти в Интернет после закрытия
Шоу-бизнес
Русский Национальный Балет "Кострома": пуант и лапоть
"Переводы Гоблина нравятся тем, кто кино по-настоящему не любит"
Екатерина Директоренко: Сейчас женщина обязана быть сильной
Анфисе Чеховой нипочем критика ее внешнего вида от поклонников

Здоровье
Ученые теперь знают, как программировать пол будущего ребенка
Лекарства от остеопороза снижают риск ранней смертности на 34%
Кетогенная диета останавливает развитие одного типа рака легких
Пять советов для борьбы с высоким уровнем холестерина
Туризм
С какими ошибками в билете не пустят в поезд?
ФАС предлагает приватизировать "Победу" для развития внутренних направлений
Сайт авиакомпании "Победа" подвергся хакерской атаке в день распродажи
"Победа" разрешила брать в салон самолета ноутбуки сверх нормы ручной клади
Авто
В Госдуме нацелились на старые автомобили и новые средства передвижения
Минпромторг выступил против запрета на использование старых автомобилей
В Госдуме предложили изменить ПДД с учетом появления гироскутеров
В Госдуме хотят ограничить эксплуатацию старых автомобилей
Недвижимость
Нехорошие квартиры: как вернуть заплаченные мошенникам миллионы
Проблемы в транспортной инфраструктуре Москвы влияют на недвижимость
"Авито Недвижимость" объяснила резкое подорожание квартир-студий в России
Сбербанк решился на снижение ставки по ипотеке
Читайте также
Свежий номер

Фото: Global Look Press
ОМОН тоже протестует. Сотрудники Росгвардии требуют обеспечить их жильем
Белозеров повязан квартирной цепью // фото в статье: Global Look Press
Миллиарды – вагонами. Кто и как обогащается на контрактах с РЖД
Слева сверху по часовой стрелке: отец Сергея Собянина Семён; Марат Хуснуллин; Максим Ликсутов; Наталья Сергунина // фото: агентство «Москва»
Cемейные и имущественные секреты правительства Москвы
Фото: Дмитрий Соколов
Радиоактивная Москва: где фонит столица
Олег Дерипаска // фото: Global Look Press
Как закалялся Дерипаска
Юлия Ауг // фото: Андрей Струнин
Юлия Ауг:
Надо знать, кто бьет нас на мирных акциях
9 января 2018 года Титиева задержали за «хранение наркотиков»
Оюб Титиев:
Пока будет Путин – будет Кадыров
Елена Вавилова
Агент разведки Елена Вавилова:
Нас обменяли на Скрипаля и еще трех изменников
Елизавета Олескина
Елизавета Олескина:
Старики имеют право на полноценную жизнь
Ирина Антонова // фото: Андрей Струнин
Ирина Антонова:
Моя цель – возродить музей, который разгромил Сталин


Эдгард Запашный // фото: Global Look Press
Эдгард Запашный простил мертвого Доренко за "подонка"
Нина Масляева // фото в статье: Global Look Press
Марк Розовский просит уволить Нину Масляеву
Фото: Global Look Press
Фейк недели: как "база штаба Навального" попала к "Товарищу майору"
Путин и Рогозин // фото: Global Look Press
Дмитрий Рогозин прикрылся роботом Федором
стоп-кадр / YouTube
"Ахмат" снова забил "козла" на стадионе

Фото: «Настоящее время»
Сельское ТВ из Псковской области намерено уйти в Интернет после закрытия
Фото: Дмитрий Этманов
Современный спорт стал жертвой черного пиара в Пермском крае
Календарь как союзник Роскомнадзора
Фото: Global Look Press
Народная молва: что обсуждали жители регионов в Сети на минувшей неделе
Rammstein // фото: Global Look Press
Москвичи сметают билеты на западных звезд и не хотят слушать российских на халяву