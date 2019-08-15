Русский Национальный Балет "Кострома": пуант и лапоть

Увлекательное путешествие в глубины русской культуры со сказками, былинами и советскими мотивами

Название старинного города с берегов реки Волги не случайно выбрано для этого представления: Кострома, олицетворяющая настоящую Русь с ее богатейшей историей, обычаями и традициями, в свое время стала домом для создателей Русского Национального Балета «Кострома». Именно здесь они нашли свое вдохновение, которое со временем наделило репертуар балета неповторимой мощью народного духа. Спустя годы название балета стало известным культурным российским брендом.

В своем творчестве Русский Национальный Балет «Кострома» объединяет прошлое, настоящее и будущее, разрушает стереотипы, открывает горизонты новой культуры. Его новаторство прежде всего в органичном переплетении народного искусства и классических форм. Создатели пошли по пути синтеза фольклорного танца, классического балета и театральной драматургии, используя элементы шоу, видеопроекцию и спецэффекты. Именно поэтому символом Балета «Кострома» является балетная туфелька и лапоток в единой связке, символизирующей силу искусства и силу традиции. Новаторство делает корневое народное искусство зрелищным и является одним из секретов успеха Балета «Кострома» в гастролях по стране и за рубежом в течение 28 лет.

Спектакли Балета «Кострома» призваны заново открыть и красочно представить зрителям традиционное искусство народов России, избегая при этом лубочных штампов.

До 15 сентября в Театре «Русская песня»