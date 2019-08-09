Новый законопроект может запретить приносить еду и напитки в кинотеатр

Минкультуры предложило запретить приносить свою еду и напитки в кинотеатр и вести любую съёмку во время кинопоказа.

Минкультуры решило вынести на обсуждение новые правила посещения кинотеатра, по которым посетителям будет разрешено приносить в кинозал только еду и напитки, приобретенные на территории кинотеатра. Кроме того, в кинозале могут запретить любую «фотосъемку, аудио- и (или) видеозапись демонстрируемых в кинозалах фильмов или их фрагментов». При этом не будет учитываться цель проведения такой съёмки.

Помимо запретов, у зрителей кинотеатров появятся новые права. Теперь в случае отмены, замены или некачественного показа фильма по вине кинотеатра зрители будут иметь право на возмещение стоимости билета, если обратятся к администрации кинотеатра не позднее пяти дней после проведения сеанса. В проекте документа сказано, что «зрители также имеют право осуществить возврат билета и возместить его стоимость в случае отказа от посещения сеанса по собственной инициативе, при условии обращения к демонстратору фильма до начала сеанса».

В законопроекте Минкультуры предложило наделить «демонстраторов фильма», то есть кинотеатр, обязанностью «организовывать эвакуацию посетителей кинотеатра в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации».