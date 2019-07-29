Мила Романиди рассказала, как притягивать деньги в кризис

Мила Романиди дала сольный концерт в Москве. В этот вечер ее преданные поклонники собрались в культовом «Гнезде глухаря».

Певица начала с нетленки – песни «Днем и ночью», которую она в свое время исполняла с Филиппом Киркоровым.

– Много лет назад нас с Филиппом пригласили сниматься в «Утреннюю почту», – рассказала Мила. – Но подходящей песни у нас не было. Тогда Филипп говорит: «Я знаю хороший вариант. Сейчас мы поедем к великому мэтру – Леониду Дербеневу, и он нам напишет хит». Так и случилось. За один вечер Леонид Петрович написал нам четыре дуэта, которые мы поем и сейчас.

Мила призналась, что с Филиппом дружна до сих пор. Услышав об этом, зрители тут же поинтересовались, был ли у исполнительницы хита «Гавайская гитара» роман с поп-королем. Ответ Романиди оказался неожиданным:

– А он и сейчас продолжается! – не стала скрывать певица. – Недавно я отдыхала во Франции, но, узнав, что у Филиппа концерт в Болгарии, поехала к нему. Мы прекрасно провели время после концерта: много общались, делились творческими планами. Я благодарна судьбе, что в моей жизни есть такой уникальный человек, как Филипп.

Представила Романиди и абсолютно новые песни: «Бэби, гудбай» и «Некого любить». Каждое новое произведение зрители воспринимали с большим воодушевлением. Было заметно, что по Миле соскучились. Видя реакцию зала, Мила стала щедро делиться своими секретами и даже научила, как зарабатывать деньги в кризис.

– С Ларисой Рубальской я дружу уже больше двадцати лет, – откровенничала артистка. – Недавно она написала мне песню «Зажигалка». И вы знаете, мы заметили, что у тех, кто поет припев этой песни, все получается, и деньги прилипают. Давайте вместе попробуем. Чтобы денежки к нам прилипли и все были счастливые.

Зрители приняли призыв Милы с воодушевлением и хором затянули припев. А довольная Романиди продолжила:

– Вообще мне Лариса сказала, у меня фамилия как раз для денег: «Ро-мани-мани-ди!» – продолжила Мила. – Так что те, кто меня любит и ходит на мои концерты, проблем с финансами никогда не испытывает.

В завершение вечера звезда исполнила знаменитую «Гавайскую гитару», сделавшую ее большой звездой. А вот от другого хита – «Рио-де-Жанейро» – решила отказаться.

– Скоро будет мой большой концерт в Москве! – заявила Мила. – Вот там и будет настоящее шоу!