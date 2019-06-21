Саша Белый, Лёха Николаев и Антон Городецкий вернутся на экраны?

В Министерство культуры на заседании экспертного совета по игровому кино для детей был представлен проект фильма под рабочим названием «Герои Геры». В центре кинокартины — школьник, у которого нет друзей. Поэтому мальчишка и придумывает себе воображаемых, сошедших с телеэкрана, — Сашу Белого из «Бригады», Антона Городецкого из фильмов про «Ночной дозор» и Леху Николаева из сериала «Агент национальной безопасности».

— Сейчас мы ждем решения Экспертного совета, ведем переговоры с исполнителями, а также изучаем правовую ситуацию с данными персонажами, — прокомментировал Sobesednik.ru продюсер будущего фильма Егор Одинцов. — Идея проекта принадлежит режиссеру Екатерине Краснер, выпускнице ВГИКа мастерской Джаника Файзиева. Через жизнь подростка Геры она решила переосмыслить период «нулевых» в нашей стране, показать героев того времени — Белого, Городецкого и Николаева. Все они из разных проектов по формату — кинофраншизы, многосерийного фильма и сериала. Но для нас было важно сделать акцент на отличие характеров этих героев и на том, какую роль они могли бы играть в жизни подростка.

— Исполнители этих ролей — актеры Сергей Безруков, Константин Хабенский и Михаил Пореченков — уже согласились сниматься в этом проекте? Говорят, Безрукова раздражает, когда вспоминают его героя из «Бригады»...

— Сейчас со всеми ведутся переговоры. Михаил [Пореченков] уже читает сценарий. Режиссер встречалась с Константином [Хабенским], Сергею [Безрукову] мы выслали сценарий. Наше общение на разных стадиях, о которых конкретно говорить пока рано. Важно, что это не продолжение оригинальный историй — этот фильм скорее своеобразный памятник экранным культовым героям начала «нулевых».

— А если кто-то из этой актерской троицы откажется сниматься? Тогда вы будете искать другого экранного героя из начала «нулевых» или кто-то другой будет изображать того же Сашу Белого или Антона Городецкого?

— Мы готовы к разным путям развития событий, которые сейчас не хотел бы озвучивать. Но, как мне кажется, у нас достаточно хорошие шансы на реализацию именно этой проектной конструкции.