Real Jam окунет в атмосферу лучших клубов Америки

1 июня на сцене «Академ Джаз Клуба» концерт модного джаз-бенда Real Jam.

Real Jam — один из самых востребованных вокально-инструментальных коллективов Москвы. Двадцатые, тридцатые, сороковые годы XX века — вот эпоха, которую возрождают на сцене три прекрасные вокалистки. Стильные, красивые, фантастические, как и их музыка.

Авторские, стилистически выдержанные аранжировки, трехголосный вокал в сочетании с высоким исполнительским мастерством музыкантов помогли REAL JAM занять свое место на российской джазовой сцене и стать одним из самых востребованных коллективов России. 1 июня будет все, как в красивом прошлом, когда свинг, джаз и буги-вуги звучали в лучших клубах Америки.