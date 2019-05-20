Футбольно-музыкальный фестиваль "Арт-футбол" соберет более 500 артистов со всего мира

IX Чемпионат мира по футболу среди артистов — Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-футбол 2019» — состоится в Москве в начале июня 2019 года. В нем примут участие 16 команд из разных стран мира, среди которых Аргентина, Белоруссия, Великобритания, Венгрия, Германия, Нидерланды, Израиль, Киргизия, Парагвай, Перу, Сербия, Словения, Турция, Южная Корея, Россия, а также команда ИНТЕР (составленная из артистов Бразилии, Ирана, Италии, Казахстана, Молдавии, Словакии, Эстонии и Японии).

Официальное открытие IX Чемпионата мира среди артистов «Арт-футбол 2019» состоится 8 июня 2019 года на территории Центрального стадиона «Локомотив» в 17:00. Все футбольные матчи будут проходить на «Сапсан Арене» и на поле №6: игры группового этапа — ежедневно (8 июня — с 13:00, 9–13 июня с 15:00), игры плей-офф состоятся 14–15 июня с 15:00.

Финальные матчи чемпионата пройдут с 10:00 16 июня, а по окончании футбольного турнира пройдет Благотворительный футбольный гала-матч «Старко» — «Сборная мира». Официальное закрытие чемпионата и награждение победителей состоится 16 июня в ЦПКиО им М. Горького в 20:00.

Кроме футбольных матчей, в рамках фестиваля ежедневно 8–16 июня будут проходить концерты команд-участниц и специальных приглашенных гостей. Основной концертной площадкой «Арт-футбола» станет сцена на Пушкинской набережной Парка Горького. В этом году к традиционным конкурсным концертам и дополнительным программам (Latino Party, цирковое представление, рок-вечеринка, рэп-баттл и диджей-фест) добавился концерт классической музыки «Гала-классик», который состоится 14 июня. Это будет первый классический опен-эйр в рамках «Арт-футбола», его организатором выступит Дмитрий Маликов, который также примет участие в «Гала-классик» со своей программой «Пианомания».

В качестве специальных гостей в этом году заявлены немецкая группа Fools Garden, Денис Майданов, Александр Маршал, Валерий Сюткин, «Уматурман», «Ромарио», «Белорусские песняры», «Кабинет», «Демарш», новая группа Юрия Давыдова «Злобные старикашки» и другие коллективы. Главным музыкальным событием «Арт-футбола» станет выступление участника британской группы Yes, композитора, аранжировщика и пианиста-виртуоза Рика Уэйкмана, которое пройдет 14 июня в бизнес-зале Казанского вокзала. В общей сложности «Арт-футбол» соберет в Москве более 500 известных артистов со всего мира.

Президентом фестиваля, как и в прошлом году, станет балканский режиссер и музыкант Эмир Кустурица.

«Уникальность фестиваля состоит в том, что мы увидим и услышим порядка пятисот известных артистов из разных стран, которых мы не увидим и не услышим в другое время. Они гораздо талантливее и интереснее, чем формат жутких "Евровидения" и MTV, захвативших медиапространство. Слава Богу, не полностью», — говорит организатор фестиваля Юрий Давыдов.

Вход на все музыкальные и спортивные мероприятия фестиваля бесплатный.