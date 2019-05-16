"Есть ситуации, на которые не смогут повлиять ни Лазарев, ни его покровитель"

Пока артисты тщательно готовятся к своим выступлениям на конкурсе Евровидение-2019 в Тель-Авиве, а зрители находятся в ожидании грандиозного шоу, букмекеры дали свои прогнозы и выделили фаворитов конкурса, одному из которых, по их мнению, должна достаться победа.

Представитель от России – певец Сергей Лазарев – в этом году отправился покорять Евровидение во второй раз. Три года назад он занял на этом конкурсе третье место. По мнению букмекеров, у нашего артиста есть все шансы на победу.

То, что Сергей войдет в тройку лидеров, не отрицает и астролог Елена Блокина-Мечталина. Только вот в том, что Лазарев займет первое место, у нее все же есть сомнения.

– У Сергея сейчас очень хороший период в жизни, – говорит Елена. – Этот год успешен для реализации его творческого потенциала. Он идет под управлением Солнца, а это сцена, творчество, яркость. Выступление будет успешным. То, что выбор пал на него, объясняется популярностью у народа и присутствием в его жизни влиятельного покровителя. Несколько факторов мне подсказали, что он выбьется в лидеры. Но скорее всего его выступление будут сопровождать скрытые от нас обстоятельства, ситуации, на которые ни он, ни его покровитель не смогут повлиять. Проще говоря, не дадут ему занять первое место. Возможно, это будет связано с политической обстановкой.

По прогнозам, серьезную конкуренцию Лазареву на конкурсе составят певец из Нидерландов Дункан Лоуренс, а также представитель Швеции Джон Лундвик.

– У Джона, правда, есть большой шанс на победу, – продолжает астролог. – Он находится на подъеме сил, и май для него хороший месяц для победы в конкурсе. Ему может очень помочь влиятельный человек. У меня такое ощущение, что Дункан может себя просто плохо чувствовать в этот день.

Несмотря на то, что букмекеры прочат победу кому-то из представителей сильного пола, Елена Блокина-Мечталина не исключает, что во время самого конкурса в лидеры может выйти темная лошадка, и скорее всего это будет девушка. Например, певица Тамта с Кипра.

– Бывает такое, что человека не видно, он не высвечивается, но потом резко выбивается в лидеры, – уверяет наша собеседница. – Я вижу, что в борьбу вмешается какая-то женщина либо это будет красивый и обаятельный молодой человек.