Кипелов закроет "Славянский базар"

Фестиваль «Славянский базар в Витебске» в этом году завершится концертом группы «Кипелов». Рок-динозавры закроют программу фестиваля, который известен в основном выступлениями поп-артистов.

В этом году новая дирекция «Славянского базара» намерена сделать программу более серьезной и статусной. Например, под аккомпанемент белорусского Президентского оркестра в Витебске выступят знаменитый итальянский драматический тенор Алессандро Сафина, прославленная кореянка Суми Чо и... рок-звезда Джо Линн Тернер, известный по группам Rainbow и Deep Purple.

Не менее интересны концерты Светланы Сургановой и «Терем-квартета». Впрочем, все это не отменяет «обязательной программы»: сольников Стаса Михайлова, Валерия Леонтьева, Надежды Кадышевой.