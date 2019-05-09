День победы: звезды вспоминают своих героев

Сегодня в России отмечают День Победы в Великой Отечественной войне. Звезды российского шоу-бизнеса публикуют в соцсетях архивные кадры и рассказывают о подвигах своих родственников-героев.

Некоторые просто исполняют военные песни. Так, Юрий Лоза вместе с сыном Олегом исполнили для ветеранов композицию В. Баснера и М. Матусовского «На безымянной высоте».



Накануне праздника Эвелина Хромченко в эфире своей программы «Модный приговор», еле сдерживая слезы, показала портреты предков и рассказала: «С Константином Родзинским я не знакома, это мой дедушка с маминой стороны. Он ушел в 20 лет на фронт. В 1941 году сразу из артиллерийского училища. Ему было меньше, чем моему сыну сейчас, — говорила дрожащим голосом ведущая. — А это Анатолий Хромченко. Он вернулся с войны уже сложившимся человеком, ему было 34 года. Он вернулся к жене и маленькой дочери и стал работать заместителем директора по производству на заводе»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 9 Май 2019 в 12:12 PDT

С Днём Победы поздравил свих подписчиков Максим Галкин и пожелал, чтобы никогда больше не повторилась страшная война, чтобы всегда были мир и покой. «Вечная память и почёт воинам-освободителям! Мои бабушка и дедушка весной 1945 года в Вене. Мой дед Григорий Робертович Прагин прошёл всю войну. Воевал с первого дня войны 22 июня, когда служил на границе под Брестом, прошёл Сталинградскую Битву, освобождал Югославию. На первом снимке дедушка - крайний справа, на втором - Венская Ратуша в наши дни, на третьем бабушка с дедом слева на фоне дворца Шёнбрунн, на четвёртом - дворец сейчас», — рассказал шоумен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Яна Поплавская (@the_yana_poplavskaya) 9 Май 2019 в 12:35 PDT



Актриса Яна Поплавская поделилась фото дедушки Василия Григорьевича Поплавского.

«905 Стрелковый Берлинский полк. Прошёл всю войну и вернулся домой! На фото рядом мой папа Евгений Поплавский — сын полка. Семья нашла его после войны, мой папа жив, 11 апреля ему исполнилось 83 года! Мои бабушки Фаина Георгиевна и Елена Исааковна, военные хирурги, прошли всю войну, спасли сотни человеческих жизней, бабуля Фаня пережила блокаду, но выполняла свой врачебный долг, умирая от голода! Слава им, не сдавшимся, непобеждённым, жертвующим собой во имя Родины и своих идеалов! Как я хочу, чтобы мы имели такую силу духа, такую веру, такое мужество, такие человеческие принципы и такую любовь к своей стране! Я горжусь своей семьей! Поклон до земли всем, кто воевал», — написала Яна в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba) 8 Май 2019 в 10:20 PDT

Актриса Любовь Толкалина тоже поделилась архивными фото: «Мои! Вечная Память. Никто не забыт! С праздником Великой Победы!»

«А мы гуляем, рассказываем детям про дедушку, про войну, про тяготы и все подвиги! Смелость, отвагу и смекалку, которая помогла Трофимову Валентину Николаевичу выжить. Нам очень не хватает нашего Героя», — призналась Мария Кожевникова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Кончаловский (@andrei_konchalovsky) 9 Май 2019 в 12:30 PDT

Режиссер Андрей Кончаловский опубликовал портрет Сергея Михалкова с сыном Андреем. Картина была написана Петром Кончаловским в 1943 году.

«Мой отец, Сергей Владимирович Михалков, прошел всю Великую Отечественную войну, был на передовой, в окружении. В первые годы войны был военным писателем-корреспондентом газеты Южного фронта «Во славу Родины», затем — центральной газеты Военно-воздушных сил «Сталинский сокол» (спецкоры фронтовой газеты «Сталинский сокол» ходили в летной форме). Выполнял задания своей редакции в действующей армии, писал очерки, заметки, политические стихи. Победу отец встретил в Вене. Военные корреспонденты всегда были на передовой и делили все тяготы войны наравне с боевыми частями. Многие так и не вернулись с фронта. Вечная им память», — сообщил Кончаловский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Егор Бероев (@egorberoev) 8 Май 2019 в 12:49 PDT

«Мой прадед Павел Шварёв был изобретателем, — написал в Instagram актер Егор Бероев, — и во время Великой Отечественной войны изобрёл непробиваемое стекло для истребителей, за что был удостоен премии — огромной бутыли спирта, в те времена это было ого-го! Тогда он взял паспорт своей жены и пошёл в милицию, поставил эту огромную бутыль спирта и попросил, чтобы они изменили надпись в графе «национальность». Моя прабабушка была из орловских немцев. Она воспитывала меня до шести лет, потом её не стало. Она потрясающе умела вышивать и много читала мне книг».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михаил Шац (@mikhailshats) 8 Май 2019 в 11:42 PDT

Для Михаила Шаца война — это фото: «Папа на могиле моей бабушки. Бабушка умерла сразу после блокады, пережив ее на полгода. Дедушка лежит где-то на Пискаревском, никто не знает где. Умер в 42-м, у бабушки не было сил его хоронить. По маминой линии десятки погибших в немецких концлагерях и еще где-то, никто не знает где. Кто ж считал этих убитых польских евреев. Папа в 19 лет окончил войну в Берлине. Есть его фото в красивой форме летчика. Но для меня именно это фото — итог той войны. Одна могила, у которой только и можно помянуть всех членов нашей семьи, сгинувших в той войне. Будь проклята эта война! Не дай Бог нам пережить то, что пережили они. С днем ее окончания!» — написал Михаил.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) 8 Май 2019 в 5:26 PDT

Солист поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков тоже поделился фотографиями своих предков: «Мои деды! Великие люди, подарившие мне возможность жить на этой земле! Хайбулин Наиль Набиевич и Жуков Михаил Иванович! Люблю! Горжусь! Помню! Передам своим детям и внукам мое безграничное почтение Вам, ваши фронтовые истории, ордена и медали! Подвиг ваш навечно останется в наших сердцах! Никто не забыт, ничто не забыто! С великим праздником Победы!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva) 9 Май 2019 в 12:07 PDT

Певица Юлия Савичева написала и прочла стихи, наложив их на видеоколлаж. «Мои прадеды Константинов Иван, Быков Георгий, Савичев Иван. Когда я искала информацию об их подвигах, за которые им вручили награды, я прочитала множество документов, иногда написанных от руки. Пытаясь разобрать почерк, я настолько погрузилась в те события, что становилось страшно, в то же время меня охватывала гордость, накатывали слезы. Я нашла все документы, рассказывающие о каждом герое нашей семьи. Находясь под огромным впечатлением от того, что я прочла, мне захотелось выразить свои эмоции в стихах. Настоящие герои, заплатившие невероятную цену, чтобы войн не повторялось никогда. Я помню. Надеюсь, мы все будем помнить», — написала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 9 Май 2019 в 12:58 PDT

Очень трогательный пост опубликовал Сергей Лазарев. На видео его сын Никита поздравляет ветеранов и поет для них «Катюшу». «Главное, чтобы молодое поколение помнило о подвигах наших предков и никогда не сталкивалось с подобными жуткими событиями! С Праздником! С Великой победой! С 9 мая!» — сообщил артист.