Маликов пообещал выпустить реквием в годовщину трагедии в "Зимней вишне"

Певец Дмитрий Маликов рассказал, что начал писать музыку к реквиему на следующий день после пожара в Кемерове.

Как передает ОТР, в эфире программы «Календарь» певец рассказал, что планирует выпустить композицию, посвященную трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

По словам Дмитрия Маликова, музыку к своеобразному реквиему по погибшим в пожаре 25 марта 2018 года он начал писать на следующий день после трагедии.

«В инструментальной музыке у меня будет несколько новых композиций. В частности, я был потрясен очень большой трагедией, которая в Кемерове случилась 25 марта, вот будет год, и я на год хочу выпустить свой реквием. У меня есть своя музыка, которую я написал как раз на следующий день после этой трагедии, которая меня глубоко потрясла, но об этом песню тоже можно написать, но это будет недостаточно эмоционально, как мне кажется», — объяснил певец.

Он добавил, что исполнит композицию в рамках сольного концерта «Пианомания», который состоится в московском Доме музыки в апреле.

Ранее Sobesednik.ru писал, что певица Анжелика Варум, в чьем репертуаре присутствует песня под названием «Зимняя вишня», решила отказаться от исполнения этой композиции после трагедии в Кемерове.