Иван Охлобыстин станцевал под музыку уличного музыканта

Российский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, писатель и священнослужитель в отставке опубликовал у себя в Instagram забавное видео. На нем артист зажигательно танцует под музыку уличного музыканта в Лондоне.
«Чего-то Лондон вспомнился. Потепление, видать», — подписал свой пост Охлобыстин.
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«Ой, супермен! Обожаю!», «Вы такой молодец. Очень зажигательно получается. Храни вас бог, уважаемый Иван Иванович», «Какой же Вы классный», «Прилетайте, у нас уже +16», «Вы просто сделали моё утро!» — ответили поклонники в комментариях.