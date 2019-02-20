День всех влюбленных на концерте МУЗ-ТВ в Кремле: репортаж

День влюбленных знаменитости встретили в Кремле на грандиозном концерте МУЗ-ТВ. Звезды радовали зрителей в течение трех с лишним часов не только песнями. Семенович и Седокова в этот вечер удивляли эротикой, а Шура – развязным поведением! Певец в Кремле показывал язык и не обходился без матерной лексики!

Девчонки из «Фабрики» впервые вышли в свет в обновленном составе. Место Саши Савельевой, которая ушла в декретный отпуск, заняла Антонина Клименко, которая раньше пела в «Мобильных блондинках».

– На самом деле я уже пела в «Фабрике» недолгий период, – рассказала Антонина. – Поэтому для меня это не ново.

О Саше Савельевой в этот вечер говорила и Сати Казанова. Певица призналась, что, узнав о беременности коллеги, решила поинтересоваться ее самочувствием. Но Савельева – кремень – общаться на эту тему не стала.

– Она такая хитруля: совсем мне ничего не сказала о беременности! – сетовала Сати. – Хотя я ей отправила сообщение: «Саша, правда, что пишут о твоем положении?» Она не ответила! Я уже решила: когда сама буду ждать ребенка, ничего ей не скажу!

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В этот вечер Сати пришла в Кремль вместе со своим мужем-итальянцем Стефано Тиоццо, который весь вечер трогательно за ней ухаживал. В какой-то момент мужчина где-то раздобыл шарик в форме сердца и тут же вручил его певице. Сати тут же чмокнула любимого в щечку.

Владимир Пресняков хвастал подарком, который ему подарила Наталья Подольская.

– Самый роскошный подарок от Наташи – это список продуктов, которые я должен купить к столу, – хвастал Владимир. – А сегодня она мне вручила колокольчик!

– Теперь он меня сможет позвать в любое время суток! – продолжила Подольская. – Мы живем в большом доме, и не всегда слышно, когда Володе что-то нужно.

фото: пресс-служба МУЗ-ТВ

Кети Топурия рассказывала о своей любви к оружию.

– Я стреляла из пулемета, и мне очень понравилось, – рассказывала артистка. – Это было в одной воинской части. Оружия я совсем не испугалась. Было ощущение, что я играю в компьютерную игрушку.

Певец Шура зажигал в компании Стаса Костюшкина. Не так давно прошла информация, что Шура вновь пристрастился к выпивке. Мол, чтобы избавиться от зависимости, его даже положили в элитный вытрезвитель. Впрочем, сам Шура уверяет: это не так.

– Слава Богу, в 90-х все ушло: тогда у меня были и алкогольная зависимость, и наркотическая, – говорил артист, щедро разбавляя свою речь матерной лексикой. – Сейчас у меня все отлично. Вы же видите, что я без врача и не на носилках. К слухам я привык: меня хоронят периодически. Но я жив-здоров, активно работаю. Завтра два концерта, послезавтра – три! Пить мне некогда!

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Анна Седокова рассказывала, что у нее появился очередной ухажер, который позвал ее на свидание. Правда, говорить о нем что-либо отказалась.

– Главный мой мужчина – это сын! – улыбнулась артистка. – Он сегодня подарил мне оранжевое сердце, на котором был нарисован какой-то червяк. Это самая необычная валентинка, которую я получала!

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Анна Семенович дважды меняла наряды: один сексуальнее другого! При этом бюсту было настолько тесно, что, казалось, вот-вот ее грудь выскочит наружу. К счастью, конфуза не случилось.

– У меня в свое время было два жениха: один – хулиган, а второй – ботаник-отличник! – рассказывала певица. – Хулиган постоянно обижал отличника, а я за него все время заступалась! Но ни с кем из них серьезных отношений не вышло! Я перешла в другую школу и про них забыла.

Спрашивали певицу и о том, что дизайнеры все чаще стали выводить на подиум моделей-мужчин в юбках.

– Я была в Шотландии, там многие мужчины в юбках ходят, – рассказала певица. – Для меня это совершенно нормально. Но все же в России пусть лучше по старинке надевают брюки. У нас моду на юбки вряд ли поймут.