Сергей Жигунов рассказал о счастливом втором браке с первой женой

Заслуженный артист России Сергей Жигунов стал героем программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова и открыл некоторые неизвестные факты своей личной жизни.

Так получилось, что в процессе съемок в сериале «Моя прекрасная няня» Жигунов влюбился в партнершу Анастасию Заворотнюк и разрушил свой 23-летний брак с актрисой Верой Новиковой.

По словам артиста, с Верой они познакомились на съемках, когда Жигунов был еще студентом Щукинского училища. Ему пришлось долго добиваться расположения Новиковой, так как она не была свободна и уже воспитывала дочь. «Мы сыграли тайную свадьбу, чтобы никто из студентов не узнал», — поделился актер.

Вскоре у пары родилась Мария. Дочь супруги от первого брака Анастасию Жигунов тоже воспитывал как родную.

О двухлетнем романе с Заворотнюк артист не любит говорить. «Ну так получилось. Люди могут быть счастливы вместе, а они не свободны. И как правильно дальше жить? Быть счастливым или порядочным, ничего не разрушать? Что честнее? Непростая была история, но все закончилось. Я вернулся к Вере, с тех пор мы прожили 10 лет. Мы заново поженились. Я благодарен судьбе, что она не вышла замуж и дала мне второй шанс и все встало на свои места», — рассказал Жигунов.