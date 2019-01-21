Елизавета Боярская сыграет на сцене Марину Цветаеву

Актриса театра и кино Елизавета Боярская совсем недавно стала мамой во второй раз, но не смотря на это уже успела отрепетировать новый спектакль.

«До премьеры "1926" осталась всего неделя. Sold out уже давно и это очень здорово, значит вы тоже в предвкушении, как и мы!» — сообщила Елизавета в своем Instagram аккаунте. Там же она разместила фотографии с генеральной репетиции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo) 18 Янв 2019 в 4:20 PST

На премьеру спектакля «1926», которая состоится 25 января на Малой сцене Санкт-Петербургской филармонии им. Шостаковича, билетов уже недостать. Но это будет не единственное представление. Елизавета Боярская (Марина Цветаева) в партнерстве с актером Анатолием Белым (Борис Пастернак) воплотят на сцене десятилетний страстный роман поэтов в письмах. Два великих поэта очень стремились друг к другу, но так и смогли не встретиться. В этой музыкальной постановке слово будет сочетаться с драмой, а новейшая технология 3D-проекций — с тембром скрипки.