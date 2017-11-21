Не пропустите юбилейный номер газеты «Только звезды».



Газета «Только звезды» отмечает 10-летний юбилей! В праздничном номере издания вам расскажут о судьбах героев самых громких публикаций.



Как изменилась жизнь матери Жанны Агузаровой после ее первого интервью? Как нам удалось отсудить 355 тысяч у телеканала НТВ? Как живет после душераздирающих откровений об абортах первая жена Шурика? А также все тайны биографии великой Людмилы Гурченко и страстные романы Олега Янковского...



Любимые герои, лучшие фильмы, животрепещущие сюжеты – все самое лучшее в свежем номере – уже в продаже!