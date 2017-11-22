Влад Соколовский из "Универа": Переживал во время пикантных сцен

Sobesednik.ru поговорил с Владом Соколовским, недавно дебютировавшим в сериале «Универ».

В новом сезоне сериала «Универ. Новая общага» на канале ТНТ появился новый герой – корреспондент университетского ТВ Артем Ребров в исполнении экс-солиста дуэта «БиС» Влада Соколовского.

– Впервые я снялся в кино в 2,5 года – сыграл эпизод в фильме режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Аферы, музыка, любовь», – рассказал Влад «Собеседнику». – Но, конечно, ничего не помню. Было еще участие в сериале «Как я встретил вашу маму», где сыграл самого себя. Но, признаться, я против камео, мне кажется, это выглядит глупо. Все-таки артист – отдельная профессия. Называть все это опытом в кино конечно же смешно.

– Когда же вы серьезно задумались об этой профессии?

– После участия в проекте «Первого канала» «Театр эстрады». Там, выступая в различных жанрах, приблизился к этому. После того как получил на проекте приз зрительских симпатий, решил: попробую. Начал ходить на разные пробы. В результате попал в «Универ. Новая общага». А в декабре на канале «Россия 1» выйдет еще два проекта с моим участием: «Кровавая барыня» и «Незнакомка в зеркале». Теперь нацелен и дальше пробоваться в других проектах.

– Что оказалось для вас сложным на съемках «Универа»?

– Во-первых, я переживал, как найти общий язык с уже сложившимся коллективом. Но через два дня расслабился, меня приняли в команду. Во-вторых, сложно было не рассмеяться в кадре, потому что много забавного текста приходилось произносить. Были и подколы. Помню, снимали сцену, когда танцую перед героиней Ани Хилькевич. Делаем первый дубль, второй под музыку Тома Джонса. И вот на третьем дубле мне неожиданно включают песню нашего дуэта «БиС» «Катя, включи телефон». Так решили надо мной подшутить. Но этот дубль в сериал не вошел. А еще немного переживал во время пикантных сцен, где приходилось целоваться. Я уже в статусе женатого мужчины, и конечно же мне было немного не по себе.