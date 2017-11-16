Презентация нового альбома Вероники Андреевой – как это было

На днях в караоке-клубе «Шансон» прошла презентация нового альбома «Любовь, цветы и вино» певицы Вероники Андреевой.



«Над альбомом я работала пять лет, – говорит артистка. – Для меня это очень важный шаг и новый виток моей творческой жизни».



Певец, народный артист России Вячеслав Добрынин одним из первых пришел поздравить виновницу торжества. Вероника, в свою очередь, призналась что Вячеслав Григорьевич всегда являлся для нее кумиром. Певица даже не могла представить, что когда-то будет петь с ним в дуэте, а сейчас они записывают совместную песню.



Добрынин пришел на презентацию с супругой Ириной и дочерью Екатериной, которая недавно прилетела из Америки. В финале вечера «Доктор шлягер» спел две свои самые популярные песни.



Также артистку пришел поздравить и певец Родион Газманов, который признался, что прекрасно понимает, как это волнительно – выходить на сцену и презентовать работу, которой ты посвятил несколько лет своей жизни.



Давний друг Вероники, певец Игорь Саруханов, пришел с огромным букетом цветов. Он сказал певице много добрых слов. Зал встретил Веронику тепло, подпевая и танцуя под композиции певицы.



В этот вечер свое признание выразил и певец Аркадий Укупник, который является автором нескольких хитов альбома Вероники Андреевой. В конце вечера все собравшиеся с удовольствием слушали песню в исполнении певицы «Любовь, цветы и вино», а также отведали торт, на котором красовалась эффектная надпись — название альбома.