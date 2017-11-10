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Ее люди. Как прошел первый сольный концерт Ольги Бузовой

Шоу-бизнес
«Зажигай!» №44-2017

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Фото: Денис Сорокин / «Собеседник»

Sobesednik.ru побывал на первом сольном концертном шоу Ольги Бузовой.

Сольный концерт Ольги Бузовой в Москве обернулся многокилометровой очередью. Чтобы попасть в зал, ее фанатам пришлось ждать на улице около часа. Никто не ушел – в результате к назначенному времени в зале яблоку негде было упасть.

«Ты имитировала оргазм?»

Посмотреть на Бузову-певицу собрались не только простые поклонники, но и знаменитости. Среди них нашим корреспонденты обнаружили Юлию Барановскую и Анну Хилькевич. Появилась и давняя подруга Ольги Маша Погребняк. Жена футболиста призналась: она во всем поддерживает свою звездную подругу и из-за этого даже объявила бойкот ее бывшему – Дмитрию Тарасову.

– Я приняла решение с ним не общаться! – заявила Мария.

До последнего ждали Ксюшу Бородину. Но другая ведущая «Дома-2» на концерте так и не по-явилась. «Я не люблю фальшивых подруг!» – написала позже Ксюша. Правда, о том, какая черная кошка пробежала между ней и Бузовой, так и не сообщила.

Свой выход Ольга, как и полагается большой звезде, задержала ровно на час. Все это время публику разогревали ведущие одной радиостанции. В какой-то момент они вызвали на сцену двух девушек и стали забрасывать их вопросами: «Ты имитировала оргазм?», «У тебя был секс втроем?», «Ты ходила в дырявом нижнем белье?», «Ты портила воздух при парне?», «Ты писала в душе хоть раз?» Девушки, ничуть не смущаясь, почти на все вопросы отвечали положительно.

Фото: Денис Сорокин / «Собеседник»

Ольга на сцене появилась эффектно – на тросах. Знатоки музыки припомнили: такой трюк повторяла на своих концертах и Кайли Миноуг. Вообще, у Бузовой появилось много заимствований: например, эффектное боди напоминало наряд Мадонны, а шоу барабанщиков было у Майкла Джексона. Даже с российской эстрады Бузова слизнула лучшее. Если Пугачева не раз обращалась к зрителям: «Мой народ», то Бузова – «Мои люди».

– Как же долго я шла к этому, – не скрывала своих эмоций Ольга. – Спасибо, что вы все со мной.

Фаворит дивы младше ее на 9 лет

Между песнями Бузова желала зрителям верить в себя. По словам Ольги, только благодаря этому можно добиться больших успехов.

– В меня тоже не верили, продолжают обижать и делать больно, – откровенничала звезда. – Но я вижу, что нахожусь на правильном пути. Самое главное в этой жизни – любить себя.

Фото: Денис Сорокин / «Собеседник»

После одной из песен Бузовой передали записку. Ольга, заметив листок, воодушевилась.

– Любовная записка, надеюсь? – говорила артистка. – А то я уже привыкла просыпаться одна: надеюсь, скоро отвыкну.

Эти слова Бузова произнесла явно неспроста. Среди зрителей ее первого концерта мы заметили и нынешнего фаворита Ольги – участника «Дома-2» Романа Гриценко. С ним Бузовой приписывают особо теплые отношения. Поговаривают, что Бузова подолгу общается с Ромой на площадке и регулярно подвозит его на своем роскошном автомобиле. Всем девушкам, которые приходят к нему строить любовь, он дает от ворот поворот. Избранник младше Ольги на девять лет, но телеведущую разница в возрасте совсем не пугает. В светской тусовке даже модно, когда женщина старше. В этот вечер Гриценко не сводил со сцены глаз и пел вместе с Ольгой все ее хиты. Сама же Бузова пока представлять публике своего нового фаворита не спешит. Со сцены она благодарила лишь родную сестру, которая приехала к ней на выступление.

Концерт закончился под скандирование имени Ольги. Бузова, увидев ликование зрителей, уже не могла сдержать слез. Да, пока ей не хватает качественного репертуара. Но, судя по всему, эта проблема будет решена уже совсем скоро. А пока Ольга отправилась в гастрольный тур: следующий ее концерт пройдет в Минске. Там уже тоже на ее сольник раскупили все билеты.

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