Николай Лукинский: Сильные эмоции я получаю только от своей жены

Звезда «Аншлага» Николай Лукинский рассказал в интервью Sobesednik.ru о своей жизни вне сцены.

Чернокожий студент в его исполнении в свое время произвел настоящий фурор в сфере российского юмора. А фраза «С Новым годом! Пошель на фиг!» давно стала народной. Но мало кто знает, что, несмотря на эпатажность на сцене, в жизни Николай Александрович предпочитает тихий семейный уют рядом с любимой супругой Ириной.

– 5 апреля этого года исполнилось 30 лет со дня нашей свадьбы, – хвастается юморист. – А вот 1 сентября я отпразновал свой личный юбилей – 50 лет, как я влюбился в свою Иру. Произошло это в первом классе на самом первом уроке. Но вот взаимности пришлось ждать целых десять лет. Ведь у такой красавицы от женихов не было отбоя. Тихо любя ее, я даже в 7-м классе начинал дружить с другими девушками, но в моем сердце по-настоящему всегда была только она. Но однажды так получилось, что мы оба заболели. И чтобы не скучать дома, созвонились и часами общались по телефону. Именно тогда я понял, что лед растапливается.

После окончания школы Николай и Ирина чуть не утратили связь. Ведь семья девушки переехала из Новосибирска, где проживали влюбленные, в Смоленск. Юный Лукинский конечно же горевал, но очень быстро предпринял решительные действия. Парень перевелся из Новосибирского института инженеров водного транспорта в смоленский филиал Московского энергетического института. В Смоленске Николай и Ирина поженились, когда обоим было по 20 лет. А вскоре родилась и их старшая дочь Ольга. Жила тогда молодая семья вместе с родителями Ирины в двухкомнатной квартире. Через несколько лет у пары появилась и дочь Дарья, которая первая подарила родителям внука Алексея. А в этом году матерью стала и старшая дочь. Все эти важные события только сближали Николая и Ирину.

Фото: Global Look Press

– Я скажу одним словом: главное – верность! – убежден Николай Александрович. – Когда есть верность, то чувства не выходят за рамки семьи. Конечно же я вижу красивых женщин вокруг. Да все женщины, наверное, красивые, но у меня одна, и мне другой не надо! Можно поссориться, конечно, могут быть какие-то разногласия. Но так как самые сильные эмоции я получаю только от своей жены, поэтому вариантов не остается – надо идти мириться.

Николай Александрович также советует всем супругам непременно скреплять свой союз перед Богом. Они с Ириной венчались через 18 лет совместной жизни. Как уверяет юморист, после этого отношения с женой стали еще крепче.

– Брак должен быть христианским, – заявляет Николай Александрович. – Пока не пришла вера в нашу семью и мы не повенчались, между нами порой случались мелкие ссоры. А сейчас у нас мир в семье, нет никаких проблем, мы уже превратились в одно целое. Это все только с Божьей помощью происходит.

Отношения между Лукинскими настолько доверительные, что Николай Александрович иногда даже позволяет себе пофлиртовать с другими женщинами. Ирина знает, что муж ей верен, несмотря ни на что, и делает скидку на его шутливый нрав. Правда, обычно такие истории пресекаются внуком Алёшей, который сейчас проводит много времени с дедушкой.

– Я однажды взял внука с собой на бокс. Он не тренировался, а просто смотрел. Ему годика четыре было, – рассказывает Николай Лукинский. – Он увидел коробочку от капы. Эта коробочка в виде челюсти, поэтому она понравилась Лёше. Он начал у меня ее выпрашивать: «Деда, подари коробочку!» Я и подарил. После тренировки спускаемся вниз, в кафе. Там увидели такого же маленького мальчика, как Лёша. Они сразу разыгрались. Ну а я разговорился с молодой красивой мамой, порой люблю позаигрывать с молодыми. Чай-кофе предлагаю, выпендриваюсь немножечко. Она говорит: «Ой, какой у вас хорошенький сынок!» А я ей: «Это внук». Она: «Ой, какой молодой дедушка!» А я: «Да, я рано начал!» В общем, выделываюсь как могу, причем это выходит подсознательно. И вдруг Алёша подходит с этой коробочкой. На ее вопрос, что это за коробочка, мой любезный внук отвечает: «А это от дедушкиных зубов». Ну и все... Так что с внуком теперь не забалуешь!