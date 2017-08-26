"Забудьте, что все мы – гении". Как снимают новый сезон шоу "Голос"

В этом году организаторы вернули в проект золотой состав – Агутина, Градского, Пелагею и Билана

Съемки нового сезона «Голоса» идут полным ходом. Sobesednik.ru побывал за кулисами главного песенного телешоу страны.

Все самые интересные моменты съемок, которые вряд ли покажут в телеэфире, – в нашем материале.

Нагиев просит не быть гениями

Попасть в «Голос» – задача не из простых. Но еще сложнее выдержать ожидание: для того чтобы выйти на сцену, участникам приходится ждать по десять часов. В первый день съемок наставники так и не смогли прослушать всех запланированных. Поэтому их перенесли на следующий день. В ожидании потенциальные знаменитости наблюдают за своими конкурентами. Благо телевизор с прямой трансляцией слепых прослушиваний установлен в самом людном месте. Здесь же можно перекусить. Ассортимент не слишком разнообразный, но бутерброды разлетаются на ура.

– Забила на диету сегодня! – сокрушается участница из Москвы Елена. – Так волнуюсь, что ем не останавливаясь. Но ничего поделать с собой не могу.

Волнуются и наставники. В этом году организаторы вернули в проект золотой состав – Агутина, Градского, Пелагею и Билана. Дима признается, что регулярно берет с собой на съемки валериану и пустырник. Эмоции на съемках порой бьют через край, без успокоительных никуда.

– Устаешь от людей, которые занимаются физическим онанизмом, – на эмоциях признается Билан после выступления очередного участника. И тут же замечает, что зрители в зале от его слов начали дружно хохотать.

Дима Билан Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

– Хорошо сказано, – поддерживает его Градский.

– Извините, я оговорился, – продолжает Билан и объясняет, что ему не нравится, когда артисты поют без души.

Появится в новом сезоне и Дмитрий Нагиев. Он по-прежнему останется ведущим проекта. За кулисами Дима записывает короткие интервью и активно настраивает участников на работу.

– Давайте напряжемся, – призывает он будущих звезд. – Понимаю, что сил нет уже никаких, но надо постараться. Забудьте, что все мы – гении. Мы все работаем для зрителя.

Дмитрий Нагиев Фото: Руслан Рощупкин

На вольности Градского махнули рукой

Участники стараются удивить наставников как только могут. В этом году «Голос» штурмуют много выпускников актерских отделений. Организаторы связывают это с победой в прошлом сезоне профессиональной актрисы Дарьи Антонюк. Впрочем, заинтересовать наставников получается не у всех актеров. Смогла это сделать только колоритная участница Ян Гэ из Пекина.

– Я не чужая, – говорит китаянка. – Я другая, но я родная! Закончила ВГИК, восемь лет живу в России. И уже освоилась. Хотя, когда сюда приехала, не говорила по-русски совсем.

Следующий участник решил взять необычным тембром – исполнил песню из репертуара Ивана Дорна. Впрочем, несмотря на все старания, звездных наставников он не вдохновил. Первой утешить его решила Пелагея.

– На корпоративах и свадьбах это бы смотрелось очень мило! – сказала она парню. – Но здесь конкурс вокалистов.

– Только не на моей свадьбе, – вклинился в разговор Градский, намекая на то, что такие песни его совсем не интересуют. А потом стал расспрашивать про творчество Ивана, с которым он, как оказалось, совсем незнаком. – Дорн тоже поет с акцентом?

Александр Градский Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Зато певец из Питера Дмитрий Янковский Градскому понравился. Он переложил один из хитов на музыку «Белые розы» «Ласкового мая».

– Очень весело! – радовался Александр Борисович. – Я не смог не оценить тонкости прикола! За этим я готов бежать куда угодно. Стеб – это дерьмо собачье. А то, что мы услышали сейчас – высшего полета петербургская традиция. Мне было все равно, как вы поете. Я очень люблю старый петербургский подкол. И вы это сделали великолепно. За шесть сезонов проекта такого не было ни разу.

Александр Борисович согласился участвовать в новом сезоне далеко не сразу. За несколько дней до начала съемок он неудачно упал и сломал ногу. За площадкой он передвигается исключительно в инвалидной коляске. Сразу после того, как звучит команда «Стоп. Снято», организаторы устанавливают специальный парапет, по которому артист проезжает за кулисы. В новом сезоне Градский на правах мэтра позволяет себе некоторые вольности. Например, оставлять включенным сотовый телефон во время съемок.

– У кого мобильник в кармане? – возмущается режиссер. – Сейчас приду и заберу!

– Я тебе заберу! – отмахивается певец.

На съемках Градскому приходится непросто. Больная нога предательски затекает. Чтобы облегчить страдания, он регулярно поднимает ее вверх и кладет рядом с красной кнопкой. Другие наставники сначала не могли скрыть своего удивления. Но вскоре привыкли и на его чудачества уже никак не реагируют.

P.S. Новый сезон «Голоса» зрители увидят уже в начале сентября.