Отец Жанны Фриске: Шепелев хочет посадить меня или убить

Во вторую годовщину смерти Жанны Фриске ее близкие не смогли договориться – а продолжили войну, даже на кладбище.

15 июня могила певицы Жанны Фриске стала похожа на оранжерею. Через 2 года после смерти девушки родные, друзья и поклонники приехали с разных концов страны, чтобы почтить память артистки. Дмитрия Шепелева, написавшего книгу о любимой женщине, вечером этого же дня на поминках не было, однако на «Первом канале» вышел эксклюзив, где убитый горем вдовец в очередной раз говорит о своей невиновности в скандалах с родителями Жанны, а также проходит детектор лжи, чтобы расставить все точки над «и». Корреспонденты Sobesednik.ru побывали на поминках любимой всеми певицы и разузнали, о чем же говорят ее родные и близкие вне телекамер. Также после эфира «Пусть говорят» мы пообщались с Владимиром Фриске, дабы узнать, правда ли то, что со слезами на глазах доказывал Дмитрий Шепелев народу на диване перед Малаховым.

Шепелева называли дьяволом

Июньский четверг выдался холодным. С утра не переставая шел дождь. Пока вся площадь Николо-Архангельского кладбища была погружена в тишину, но на могиле певицы было многолюдно. Родители Жанны устроили поминки на могиле дочери, чтобы могли прийти самые близкие люди. Непогода не помешала собраться горюющим за общим столом. Ольга и Владимир Фриске приветливо подзывали каждого присутствующего к угощениям, стараясь никого не обделить вниманием. Всего у могилы известной певицы было около 40 человек. Среди них – родственники, друзья семьи, а также поклонники, которые приехали из других городов. Ольга Орлова, крестная мать сына Фриске, и в этот день была

рядом.

Эти поминки отличались темой разговоров. Ведь если в обычных случаях говорят об усопшем, вспоминая его добрым словом, то здесь же несколько часов не умолкали разговоры о Шепелеве. Родственники недоумевали, что же такого сделали Владимир и Ольга Фриске, что им приходится месяцами ждать встречи с внуком.

– Конечно, сейчас Платона не дают, а когда надо было памперсы менять и ночами не спать, тогда родители Жанны нужны были! – восклицает подруга семьи Фриске Ольга. – Я столько лет знакома с отцом Жанны, он на моей свадьбе играл, я Жанночку еще малышкой помню. Никогда не видела его агрессивным, а теперь его выводят на эмоции.

Дмитрия Шепелева в кругу близких называли не иначе как дьяволом. Все как один говорили о том, что он не то что на годовщину, вообще никогда не приходит на кладбище. За могилой ухаживает сестра Жанны Наталья.

Подослал шпиона?

На поминках откуда ни возьмись появился некий мужчина и между делом упомянул, что сам пару раз был с Дмитрием на кладбище. Мы решили подробно расспросить мужчину о том, кто он и почему сопровождал телеведущего на могилу бывшей возлюбленной.

– Меня зовут Сергей, – представился незнакомец. – Я – сосед Дмитрия. Мы особо не общаемся. Я против него в ситуации с дележкой ребенка, он тот еще... Но на кладбище ходит, цветы приносил.

Почему Сергей сопровождал Дмитрия на кладбище, тесно с ним не общаясь, остается загадкой. Только через пару часов стало понятно, что происходит. Близкие семьи Фриске заметили, что Сергей что-то прячет под курткой. Оказывается, он снимал происходящее на камеру, а также подслушивал все разговоры. Когда Владимир Борисович догнал его перед выходом, мужчина признался, что Дмитрий попросил его прийти на кладбище и все записать, а зачем – сам понятия не имеет.

Родители Фриске и сестра Наталья несколько раз в неделю приходят на кладбище, однако ни Дмитрия, ни каких-либо цветов от посторонних людей у могилы не видели. Из разговоров близких Жанне людей мы узнали, что девушка любила пионы и ирисы, однако на видео в сети, где Дмитрий посещает кладбище, видно, что мужчина не в курсе предпочтений своей любимой, ведь пришел с небольшим букетом ромашек.

Могила Жанны Фриске Фото: Автор публикации

– На охране кладбища стоят люди, которые хорошо меня знают. Если бы там появился Шепелев, мне бы сразу сказали, – уверяет 65-летний Владимир Борисович.

Наталья Фриске, облаченная в черное, старалась не высказываться о непутевом зяте, однако, когда разговор зашел об обвинениях Русфонда, не смогла сдержаться.

– Пока приговора не было, Шепелев молчал, как только с него сняли обвинения, сразу же написал в социальные сети! – восклицает сестра Жанны Фриске. – Так еще и маму обвинил, а она ему трусы с носками стирала, есть готовила, ребенка его воспитывала.

«Заключили договор с больной раком»

Вечером того же дня в эфир «Первого канала» вышло ток-шоу «Пусть говорят». Дмитрий Шепелев был главным героем. Казалось бы, ставший нелюбимым для зрителей, Дмитрий предстал перед народом в образе жертвы. На детекторе лжи мужчина подтвердил, что никаких денег Жанны не трогал, а также признался в том, что верит в желание Владимира Борисовича убить его. Также Дмитрий утверждал, что частный дом, в котором сейчас проходит ремонт, они купили с Жанной вместе в равной долевой собственности. На вопросы о том, почему мужчина ограждает сына от бабушки с дедушкой, телеведущий уверял, что он приглашал семью Фриске повидать Платона, однако они настаивали на том, чтобы внука привезли к ним в дом. Дмитрий упомянул, что всегда на связи, если Владимир и Ольга захотят навестить внука.

Владимира Фриске на передаче не было, однако показали нарезанные куски записи разговора с безутешным отцом. Самое интересное, что «Пусть говорят» приглашали Владимира Борисовича прийти на съемки, а когда он отказался, приехали записать с ним интервью под видом телеканала ТВЦ.

– Я не против пройти детектор лжи, мне скрывать нечего, – уверяет Владимир Борисович. – Единственное – я не хочу работать с детектором, который относится к ток-шоу. В присутствии уполномоченных лиц – с удовольствием. Понимаете, в чем дело. Во-первых, Русфонд заключал договор с Жанной. Нас там и рядом не было. Как вообще можно заключать договор с больной раком 4-й стадии девочкой, она уже и не видела толком. С ней, я так понимаю, находился Шепелев. Ко всему прочему, специалисты подтвердили, что подпись Жанны на договоре с Русфондом недействительна. Поэтому мы сейчас готовим апелляцию в городской суд.

По словам отца Фриске, Русфонд собрал деньги в мае 2014-го, а перечислил их на карту только в ноябре. В это время Жанну уже отправили умирать, так как помочь ей не смогли. На телефон певицы часто приходили сообщения о снятии наличных средств со счета, на вопросы Владимира о том, куда Дмитрий дел деньги, тот отвечал, что на лекарства и переезд...

Ольга Орлова и Ольга Фриске на поминках певицы Фото: Автора публикации

«Подарил мотоцикл, чтобы утереть нос»

– Карту, на которой предположительно были миллионы, Дмитрий мне отдал за пару месяцев до смерти Жанны, – признается отец певицы. – К тому времени у меня даже был долг перед другом в 200.000 рублей, на лекарство не хватало. За две недели до трагедии мы действительно перевели деньги на другой счет Жанны, но только для удобства, ведь, чтобы снять суммы с той карты, нужно было писать заявления и ждать по несколько дней. Сколько там конкретно было денег, честно скажу, не помню. Мы брали оттуда средства на лекарства, перевозки и прочие нужды. А когда дочери не стало, все счета заблокировали. Все оставшиеся деньги объединились с наследством, насколько я понял. На похороны мы тоже брали со счетов дочери, наши деньги ведь давно закончились. Даже в организацию похорон Шепелев ни копейки не вложил, все сделали мы.

– А в общий дом он вложил свои средства, как говорит?

– Дом действительно должен был быть общим. Как только Жанна заболела, он снял со счета около 15 миллионов рублей, затем также то миллион снимет, то сотню тысяч. У них была договоренность, что Жанна оплатит все расходы, а Дмитрий позже внесет свою половину ей на счет. Однако, как сказала бухгалтер дочери, он как-то внес 30.000 евро, а через пару дней снял около половины этой суммы. Больше никаких взносов он не делал. В течение двух с половиной месяцев он снял со счетов моей дочери около 30 миллионов рублей.

– Дмитрий утверждал, что не препятствовал вашим встречам с Платоном, якобы вы сами не звонили и не проявляли желания...

– Неправда! Все наши номера были у него заблокированы, если он слышал мой голос с других номеров – сразу отключал. 17 числа у нас должна была быть встреча. Он снова ее пропустил. Принес справку, что ребенок болеет, а сам повез его на шашлыки, о чем нам рассказали близкие знакомые. Я уже и не знаю, как с ним бороться.

– Ваш зять признался на детекторе лжи, что опасался быть убитым Вами...

– Не удивлен. После наших разборок, когда я давал показания в полиции, мне посоветовали не общаться с этим человеком, так как он планирует меня посадить за решетку. Скорее он хочет меня убить. Когда я был в Одессе, меня сообщением предупредили знакомые, что Шепелев меня заказал, просили меня быть осторожней.

В конце программы «Пусть говорят» показали кадры, как любимый папа Дмитрий Шепелев дарит сыну мотоцикл. Зрители умилялись радости ребенка дорогому подарку.

– Знаете, почему он подарил мотоцикл? – улыбаясь, спрашивает Владимир Борисович. – На единственной нашей встрече с Платошей я спросил малыша, что ему подарить. Он стал рассказывать о мотоциклах. Я обещал ему купить большой мотоцикл, любой, который ему понравится. Шепелев специально купил именно мотоцикл, чтобы я не смог подарить.