Семью Алишера Усманова постигла утрата
Родственник уехавшего из страны миллиардера потерял посты в его фирмах. Зато хорошо заработал.
Это случилось 24 мая 2023 года в далекой Швейцарии. Живущий в местном городе Цуг гражданин Кипра Вахтанг Кочаров (паспорт киприота номер K...516) покинул пост председателя Совета директоров компании Metalloinvest Trading AG, которая занимается экспортными поставками продукции российского «Металлоинвеста» Алишера Усманова.
Мало того, в тот же день он лишился должности главного исполнительного директора еще и компании Metalloinvest Logistics AG, отвечающей за брокерские и экспедиторские услуги при международных продажах холдинга. За месяц до этого Вахтанг Кочаров попал под санкции США вместе со своей супругой-киприоткой Гульноз Кочаровой (паспорт K...544), в девичестве Исмаиловой. Как выяснил «Собеседник», племянницей миллиардера Алишера Усманова.
Швейцарская племянница
Гульноз Кочарова — единственная дочь сестры Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой. Именно бывшее рублевское шале сестры Усманов в свое время передарил близкому к Дмитрию Медведеву фонду «Дар». Исмаилова и Медведев даже соседствовали в столичном ЖК «Золотые ключи», пока свои тамошние 280 квадратных метров Исмаилова не переписала на дочь. При этом сама Гульноз была зарегистрирована еще и в 300-метровом пентхаусе своего дяди на Арбате. Что говорит о степени их близости.
Мужу племянницы миллиардера Вахтангу Кочарову - 41. Родился в Баку, жил в Сочи. Вместе с будущей супругой окончил факультет международного бизнеса и делового администрирования МГИМО и после получения диплома устроился в «Металлоинвест» Усманова, где ему, как новому члену семьи, доверили самое ответственное и прибыльное - вывоз российского металла за рубеж. К 2019 году Кочаров дорос до заместителя председателя Совета директоров и исполнительного директора всего «Металлоинвеста». Именно он стал контролировать солидную статью доходов бизнеса Алишера Усманова.
Вот только, зарабатывая в России, жить Кочаровы решили в швейцарском кантоне Цуг, который называют «налоговым раем» за самую низкую в Альпийской республике ставку. В местной адресной книге указано, что Вахтанг Качаров зарегистрирован на улочке Больгуч. Из шале по этому адресу, расположенного на холме среди таких же элитных домов, открывается прекрасный вид на средневековые крыши и Цугское озеро. Не сравнить с окраинами Губкина, за счет жителей которого Кочаровы перебрались в швейцарские Альпы.
Школу для своих детей, как выяснил «Собеседник», многодетные родители Кочаровы выбрали тоже не в Белгородской области. Годовой взнос за обучение одного ребенка в Международной школе Цуга и Люцерна составляет до 36 с лишним тысяч швейцарских франков, то есть почти до 4 млн. рублей. Это солидней даже, чем «Школа молодых политиков» в московских Раменках, где одно время учился старший сын супругов Бурхан, названный так в честь прадеда, отца Алишера Усманова.
Кстати, когда Бурхан Кочаров оформлял паспорт болельщика для Чемпионата мира по футболу-2018, в документах было указано, что загранпаспорт мальчик получил в генконсульстве РФ в Дубае. Там семья тоже живет, ведь Усманов доверил мужу своей племянницы руководить еще и дубайской компанией Metalloinvest Logistics DWC LLC, так что не Цугом единым. И не Дубаем тоже. У семьи есть, где остановится еще и на Кипре. Финансы позволяют.
В конце прошлого года стало известно, что «Металлоинвест» втрое увеличил вознаграждение членам своего Совета директоров, подняв размер бонусов до 3,07 млрд. рублей. До трети от этой суммы могло достаться именно Вахтангу Кочарову. При этом доходы рядовых сотрудников «Металлоинвеста», за счет которых наживают такое состояние владельцы и топ-менеджеры компании, решили в прошлом году поднять лишь на 11%, выделив на это 2,3 млрд, что почти на миллиард меньше, чем на содержание руководства.
Испанские дети
За время военных действий в Украине состояние самого Алишера Усманова, обладателя Почетной грамоты Президента РФ, увеличилось почти на 3 миллиарда, но уже не рублей, а долларов, подскочив с 11,5 до 14,4 млрд. (по данным Форбс). Впрочем, это — активы, а активы в карман не положишь. А что с реальными деньгами?
По подсчетам того же Форбс, только от своего главного российского актива «Металлоинвест» бизнесмен в прошлом году получил 64,7 млрд. рублей дивидендов, что вчетверо выше дивидендов, полученных от своих компаний Романом Абрамовичем. Примерно столько составляет годовой доход всей Курской области, в которой расположен входящий в «Металлоинвест» «Михайловский ГОК». Эти средства могли бы уйти на развитие производства или улучшение жизни рабочих, но они ушли из страны.
А ведь у Усманова есть и другие активы, в частности, в родном Узбекистане. Правда, некоторые из них уже не есть, а были. Совсем недавно, например, Верховный суд Узбекистана исключил кипрские офшорные компании Алишера Усманова из учредителей Ташкентского металлургического завода из-за того, что государство понесло огромные убытки, которые теперь вынуждено компенсировать за свой счет.
На этом фоне баснословные дивиденды и выплаты руководству российского холдинга выглядят попыткой вывести капиталы «Металлоинвеста» из России, в которой сам Алишер Усманов не появлялся уже несколько лет. Да и его близкие, как показывает опыт киприотов Вахтанга и Гульноз Кочаровых, предпочитают жить в Дубае, на Кипре или Цуге, где санкций против них пока не ввели.
- Что касается меня, я сейчас в Железногорске, где буду поздравлять наших работников с праздников, - на вопрос о местонахождении руководства холдинга ответил гендиректор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев, которому «Собеседнику» дозвонился в канун Дня металлургов.
Вот только, судя по архивным данным перелетов, прежде Эфендиев совершал путешествия вместе с Ларисой Патокой (которая в телефонных базах упомянута еще и как Лариса Эфендиева) и ее дочерью Софьей Назимовной Эфендиевой. Сейчас Лариса Патока-Эфендиева вместе с детьми (еще есть сын Даниил Эфендиев) перебралась в Испанию, где Софья окончила Университет Карла III в Мадриде. Даниил родным городом указывает в соцсетях Барселону. Его мать пишет, что живет в каталонском курортном городке Плайя-де-Аро, но после звонка «Собеседника» Эфендиеву-старшему, она убрала с аватарки голубя мира, и удалила недавний пост на тему того, что «при Горбачеве зато не было войны».
На письменный запрос о том, не грозит ли «Металлоинвесту» банкротство из-за вывода капиталов за рубеж, где проживают родственники владельцев и руководителей холдинга, в компании не ответили. Вахтанг и Гульноз Кочаровы присланные им на телефон сообщения прочитали, но не ответили тоже. И, в принципе, такую скромность можно понять.
В России «Металлоинвест» поддерживает спецоперацию, закупая амуницию для мобилизованных сотрудников, ведь им здесь зарабатывать деньги. А за рубежом его представители пытаются строить имидж бизнеса, независимого от Кремля, ведь им там еще на эти деньги жить. Сражаться на два фронта всегда непросто, но что делать. Приходится повышать себе выплаты и дивиденды. Как говорится, куй железо, не отходя от «Металлоинвеста».
Еще один племянник
В статье «Как развод Алишера Усманова связан со смертью его партнера», Sobesednik.ru уже рассказал, что у миллиардера есть еще один бизнес-родственник, правда, по линии его жены (формально, бывшей) Ирины Винер. Сперва Усманов пристроил Зохара Винера, племянника своей супруги, в свой «Мегафон», а затем тот вместе с еще одним выходцем из «Мегафона» Виталией Стародубовым основали вроде как собственную фирму «Лаудплей», которая оказалась замешана в слежке за россиянами в интересах спецслужб. Этим же занимался «ИКС Холдинг» самого Алишера Усманова, который теперь пытается уверять, будто никакого личного отношения к цензуре он никогда не имел.