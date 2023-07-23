Семью Алишера Усманова постигла утрата

Мужу племянницы миллиардера Вахтангу Кочарову - 41. Родился в Баку, жил в Сочи. Вместе с будущей супругой окончил факультет международного бизнеса и делового администрирования МГИМО и после получения диплома устроился в «Металлоинвест» Усманова, где ему, как новому члену семьи, доверили самое ответственное и прибыльное - вывоз российского металла за рубеж. К 2019 году Кочаров дорос до заместителя председателя Совета директоров и исполнительного директора всего «Металлоинвеста». Именно он стал контролировать солидную статью доходов бизнеса Алишера Усманова.

Вот только, зарабатывая в России, жить Кочаровы решили в швейцарском кантоне Цуг, который называют «налоговым раем» за самую низкую в Альпийской республике ставку. В местной адресной книге указано, что Вахтанг Качаров зарегистрирован на улочке Больгуч. Из шале по этому адресу, расположенного на холме среди таких же элитных домов, открывается прекрасный вид на средневековые крыши и Цугское озеро. Не сравнить с окраинами Губкина, за счет жителей которого Кочаровы перебрались в швейцарские Альпы.