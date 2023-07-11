Как развод Усманова связан со смертью его партнера
Какое отношение к введению слежки за россиянами имел не только Алишер Усманов, но и семья экс-супруги миллиардера Ирины Винер-Усмановой.
Сразу оговорюсь: расследование должно было быть гораздо больше, но на это требовалось время, а тут вмешались срочные обстоятельства. Я готовил материал с новыми фактами на вобщем-то старую тему: роль Алишера Усманова в осуществлении слежки за россиянами, и в пятницу 21 июля написал риторические вопросы главе профильного «ИКС Холдинга» Антону Черепенникову. Точнее, вопрос был, по большому счету, один: не является ли он в интересах Усманова лишь номинальным владельцем компании, которая помогает спецслужбам перехватывать их переписку и звонки.
Но в ночь на 22 июля тело Черепенникова было найдено в его офисе на Мичуринском проспекте Москвы. Погибшему было всего 40 лет. Предварительная версия смерти - передозировка медицинским газом.
О чем не скажет Черепенников?
То, что связанный с Усмановым холдинг помогает властям следить за россиянами - не секрет даже для американцев. На эту тему даже недавно вышло расследование The New York Times. По данным экспертов, холдинг миллиардера «Цитадель» получил под свой контроль до 80% российского рынка технологий по мониторингу телекоммуникаций.
«Цитадель» вместе с фирмами «Форпост» и «Криптонит» входила в ту самую подконтрольную Усманову группу «ИКС Холдинг», которая среди прочего занималась поставками ИТ-оборудования для исполнения «закона Яровой». После начала украинских событий и включения Алишера Усманова в европейский список персональных санкции против 26 россиян его USM был вынужден переписать «ИКС Холдинг» на Антона Черепенникова, члена совета директоров усмановского же «МегаФона». Того самого, который отравился .
Впрочем, представители Усманова уже сообщили журналистам, что бизнесмен лично не участвовал в деятельности ГК «Цитадель», так что к цензуре он персонально никакого отношения не имеет. Что он просто рядовой собственник, и ни к каким решениям менедждмента группы не причастен. Ничего личного, просто бизнес. Жаль что Черепенников сказать не может уже ничего. После внезапной смерти в 40 лет точно не проговоришься.
Зато сам Усманов еще раздает иногда интервью, в которых не очень убедительно дистанцируется от Кремля, заявляя о своем несогласии с введенными против него санкциями:
- Я не только не согласен, но и подал иск по этому поводу... В нашем холдинге всё, что мы делали, делалось на рыночных условиях. Я вышел на пенсию, занимаюсь благотворительностью, получаю дивиденды от своих вложений. В чем может быть вина человека, который декларирует все свои доходы до последней копейки? Вторая часть обвинения в том, что я не просто олигарх, а «любимый» олигарх Путина. У меня никогда не было таких связей.
При этом все россияне, которые пользуются связью, стали жертвами слежки за ними, то есть того, что напрямую или косвенно связано и с личным бизнесом Усманова, и с бизнесом его подчиненных или партнеров, и с бизнесом его пока не попавшей под западные санкции родни, о котором мы вам сейчас немного расскажем.
Еще один племянник?
Всерьез о «суверенном интернете» и цензуре в сети чиновники начали говорить после «Крымской весны» и последовавших за ней санкций. А уже спустя год в Москве возникла компания «Лаудплей», которая в соответствии с названием (дословно - «Громкая игра») роль в «суверенизации» рунета сыграла все-же заметную. И дело даже не в том, что к сегодняшнему дню «Лаудплей» известен как популярная платформа для облачного гейминга.
Среди основателей компании оказались некие Виталий Стародубов и Зохар (он же Зоар) Винер. Если со Стародубовым все понятно (до создания «Лаудплей» он работал у Алишера Усманова директором по операционной деятельности MegaLabs - дочерней компании«МегаФона»), то имя начинающего тогда бизнесмена Зохара Винера до сих пор не на слуху. В MegaLabs он был менеджером по спецпроектам, но, как выяснил «Собеседник», имел к Алишеру Усманову и более прямое отношение.
До 2002 года Ирина Винер-Усманова вместе со своей матерью Зоей владела квартирой на набережной Тараса Шевченко рядом с гостиницей «Украина», но потом недвижимость перешла в собственность ее старшего брата Бориса. А несколько лет назад в семейном гнезде обосновался уже Зохар Винер, уроженец Узбекистана и гражданин Израиля, получивший на обетованной земле удостоверение личности №21...99. Судя по всему - племянник Винер-Усмановой (ее внука Леонида он в соцсетях называет «любимым племянником»).
Немудрено, что дела у работавшего на Усманова его обрусевшего родственника сразу пошли куда надо. В 2016 году Госдума приняла скандально известный «закон Яровой», который обязал операторов связи хранить звонки и сообщения абонентов, пересылаемые аудио- и видеозаписи. А спустя несколько недель отвечающий за выполнение этого закона государственный «Ростелеком» создал вместе с «Лаудплеем» совместную дочку - «Лаудплей Рус». Сегодня она называется «Центр технологий ЦОД» и уже полностью принадлежит ростелекомовскому «Центру хранения данных», благодаря которому в России осуществляется слежка и строится «суверенный интернет».
Что касается «Лаудплея», то после начала боевых действий на Украине он самоликвидировался. Сейчас его облачный гейминг формально принадлежит прописанной в Ирландии фирме, но тоже готовится к продаже. Может, чтобы запутать следы и Винера, и Яровой. Кстати, погибший Антон Черепенников тоже был связан с геймерством, пока не доигрался с газом.
Зато у Зохара Винера все хорошо. В 2019 году Владимир Путин личным указом подарил российское гражданство и ему, человеку, стоявшему у истоков тотальной слежки, и его жене Катрине (родившейся, кстати, на Украине), и трем их сыновьям. Видимо, за особые заслуги перед властью.
При этом не только сам Усманов, зарабатывая миллиарды в России, не появляется тут уже несколько лет (видимо не хочет, чтобы за ним здесь с помощью его оборудования тоже следили). Его приближенные и родня тоже строят планы на будущее не в нашей стране, а за рубежом, скупая там недвижимость и обустраивая близких (но это - тема отдельного материала).
Развод без девичьей фамилии?
В прошлом году под каток санкций попал не только сам миллиардер и его фирмы, но и близкое окружение (включая пасынка Натана Винера) - Назим Эфендиев, Вахтанг Кочаров, Иван Стрешинский, Гульбахор Исмаилова... Как отмечали в Вашингтоне, «Усманов имеет в своем распоряжении широкую сеть предприятий в офшорах, а через членов его семьи он может проводить финансовые операции, что потенциально позволяет ему обходить санкции». Видимо, не случайно в прошлом году Алишер Усманов решил демонстративно разорвать свои связи не только с токсичным бизнесом, но и всеми, кто с этим связан. Включая любовь всей своей жизни.
На фоне введения тотальных ограничений, чтобы обезопасить бизнес и показать дистанцирование от Кремля, миллиардер он не только передал свою «Цитадель» члену Совета директоров своей же компании, после этого внезапно погибшему, но и провернул развод с Ириной Винер. Заявление о нем в суд Усманов подал 4 мая прошлого года, но передумал. По словам Винер, супруги решили разорвать отношения через ЗАГС, и уже в августе тренер сообщила, что теперь ее правильно называть просто «Винер».
И вот 20 июля, за полтора дня до смерти Черепенникова, стало известно, что президент России Владимир Путин наградил главу Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову очередным орденом «За заслуги перед Отечеством», на этот раз I степени. И теперь тренер — полный кавалер этого ордена, что не только почетно, но и прибыльно. Только за орден I степени ей должна полагаться ежемесячная доплата к пенсии в размере 28.739 рублей 91 копейки, да плюс за каждый из трех предыдущих — по 22.853 рубля 42 копейки. Итого за полный иконостас — 93.300 рублей 18 копеек ежемесячно. Плюс надбавка за звание Героя труда (83.500 рублей), уже получается больше ежемесячная прибавка в 180 тысяч. Плюс разные другие льготы, выплаты и пособия. Вобщем, ценит Родина заслуги профессионала, который не только вывел в чемпионки Алину Кабаеву и других именитых гимнасток, но и дружит с таким прекрасным племянником.
Но в опубликованном указе о награждении тренера интересно другое — ФИО награжденной. Винер-Усманова Ирина Александровна. То ли экс-супруги снова сошлись, то ли их прошлогодний развод оказался разводом, чтобы обезопасить от санкций те активы миллиардера и тех людей, которые оказались связаны со слежкой за россиянами.