Как развод Усманова связан со смертью его партнера

О чем не скажет Черепенников?

То, что связанный с Усмановым холдинг помогает властям следить за россиянами - не секрет даже для американцев. На эту тему даже недавно вышло расследование The New York Times. По данным экспертов, холдинг миллиардера «Цитадель» получил под свой контроль до 80% российского рынка технологий по мониторингу телекоммуникаций.

«Цитадель» вместе с фирмами «Форпост» и «Криптонит» входила в ту самую подконтрольную Усманову группу «ИКС Холдинг», которая среди прочего занималась поставками ИТ-оборудования для исполнения «закона Яровой». После начала украинских событий и включения Алишера Усманова в европейский список персональных санкции против 26 россиян его USM был вынужден переписать «ИКС Холдинг» на Антона Черепенникова, члена совета директоров усмановского же «МегаФона». Того самого, который отравился .

Впрочем, представители Усманова уже сообщили журналистам, что бизнесмен лично не участвовал в деятельности ГК «Цитадель», так что к цензуре он персонально никакого отношения не имеет. Что он просто рядовой собственник, и ни к каким решениям менедждмента группы не причастен. Ничего личного, просто бизнес. Жаль что Черепенников сказать не может уже ничего. После внезапной смерти в 40 лет точно не проговоришься.

Зато сам Усманов еще раздает иногда интервью, в которых не очень убедительно дистанцируется от Кремля, заявляя о своем несогласии с введенными против него санкциями:

- Я не только не согласен, но и подал иск по этому поводу... В нашем холдинге всё, что мы делали, делалось на рыночных условиях. Я вышел на пенсию, занимаюсь благотворительностью, получаю дивиденды от своих вложений. В чем может быть вина человека, который декларирует все свои доходы до последней копейки? Вторая часть обвинения в том, что я не просто олигарх, а «любимый» олигарх Путина. У меня никогда не было таких связей.

При этом все россияне, которые пользуются связью, стали жертвами слежки за ними, то есть того, что напрямую или косвенно связано и с личным бизнесом Усманова, и с бизнесом его подчиненных или партнеров, и с бизнесом его пока не попавшей под западные санкции родни, о котором мы вам сейчас немного расскажем.