После публикации «Собеседника» СК возобновил дело о загадочном исчезновении россиянина

Следственный комитет после публикации «Собеседника» возобновил расследование исчезновения жителя Сахалинской области Михаила Чижевского. Его близкие и местные жители полагают, что мужчину насмерть сбила машина, за рулем которой сидел контрактник, чья родственница работала в полиции. Якобы коррупция и стала причиной того, что за 4 года дело так и не могут раскрыть.

Как рассказывал «Собеседник», вечером 6 августа 2017 года 28-летний Михаил Чижевский возвращался домой от своей девушки, которая жила в городе Долинске (находится в 43 км от Южно-Сахалинска). Но по пути в родное село Покровка мужчина пропал. Последний его разговор был с мамой Ангелиной Айсиной, которая позвонила сыну во втором часу ночи. Михаил ответил – мол, все в порядке, скоро придет домой. Но на пороге он так и не появился.

Исчезновение мужчины вызвало большой общественный резонанс - Чижевского стали искать волонтеры, спасатели и журналисты. Вскоре у обочины дороги Долинск – Быков нашли сотовый телефон пропавшего, а также его наушники. Нашлись и свидетели, которые рассказали, как в ту ночь из кювета у дороги какие-то люди вытаскивали автомобиль.

Мать Михаила написала заявление по факту пропажи сына, передала в ОМВД флешки с записями с камер видеонаблюдения (незадолго до исчезновения он попал на одну из камер). Однако полицейские, по ее словам, не торопились расследовать дело - так, флешка с записями с камер была потеряна, а некоторые вещдоки просто сгнили.