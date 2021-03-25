После публикации «Собеседника» СК возобновил дело о загадочном исчезновении россиянина
Следствие активно ищет свидетелей возможного преступления
Следственный комитет после публикации «Собеседника» возобновил расследование исчезновения жителя Сахалинской области Михаила Чижевского. Его близкие и местные жители полагают, что мужчину насмерть сбила машина, за рулем которой сидел контрактник, чья родственница работала в полиции. Якобы коррупция и стала причиной того, что за 4 года дело так и не могут раскрыть.
Как рассказывал «Собеседник», вечером 6 августа 2017 года 28-летний Михаил Чижевский возвращался домой от своей девушки, которая жила в городе Долинске (находится в 43 км от Южно-Сахалинска). Но по пути в родное село Покровка мужчина пропал. Последний его разговор был с мамой Ангелиной Айсиной, которая позвонила сыну во втором часу ночи. Михаил ответил – мол, все в порядке, скоро придет домой. Но на пороге он так и не появился.
Исчезновение мужчины вызвало большой общественный резонанс - Чижевского стали искать волонтеры, спасатели и журналисты. Вскоре у обочины дороги Долинск – Быков нашли сотовый телефон пропавшего, а также его наушники. Нашлись и свидетели, которые рассказали, как в ту ночь из кювета у дороги какие-то люди вытаскивали автомобиль.
Мать Михаила написала заявление по факту пропажи сына, передала в ОМВД флешки с записями с камер видеонаблюдения (незадолго до исчезновения он попал на одну из камер). Однако полицейские, по ее словам, не торопились расследовать дело - так, флешка с записями с камер была потеряна, а некоторые вещдоки просто сгнили.
Местные жители возмутились действиями сотрудников МВД и однажды даже перекрыли дорогу Долинск – Быков. В декабре 2017-го происходящее на Сахалине привлекло внимание Следственного комитета и прокуратуры. Дело было изъято из ОМВД и передано в следственный отдел по городу Долинску.
Летом 2018-го по подозрению в совершении преступления был задержан 21-летний местный житель, служащий по контракту: Равиль Латыпов. По версии следствия, в ту роковую ночь именно он сбил Чижевского. В роковой вечер Латыпов отмечал день рождения вместе с друзьями. В какой-то момент горячительное закончилось, и компания отправилась за добавкой в магазин. В результате и произошла трагедия.
На автомобиле Nissan Wingroad были найдены следы ДНК, принадлежащие погибшему. Судя по повреждениям, машина попала в ДТП: кузов был заметно помят, имелись пятна крови.
Контрактник виновным себя не признал, однако его уволили со службы и предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Его взяли под стражу, но всего через две недели после ареста Латыпова отпустили под подписку о невыезде.
Затем уголовное дело передали Военному следственному комитету в связи с тем, что обвиняемый был контрактником. Но в мае 2019-го Айсина получила неожиданное постановление из СК. В нем следователи сообщали: уголовное дело закрыто из-за недостаточности улик. Мать погибшего стала писать письма на имя Александра Бастрыкина, местные жители подписывали петиции с требованием возобновить расследование. Во время приезда в регион премьер-министра Михаила Мишустина мать пропавшего даже вышла на одиночный пикет, что вызвало большой общественный резонанс. Но уголовное дело так и не сдвигалось с мертвой точки.
Между тем, выяснилось, что Равиль Латыпов неплохо себя чувствует на свободе. Молодой человек вновь сел за руль автомобиля, хотя у него даже нет водительских прав. За это его уже дважды оштрафовала ГИБДД – на 15 тыс. рублей.
«Собеседник» направил ряд запросов в СКР, Генпрокуратуру и МВД с просьбой обратить внимание на эту историю. В итоге Главное военное следственное управление ответило, что предварительное следствие по делу в отношении Латыпова возобновлено.
— В процесса расследования проверяются все возможные версии исчезновения гражданина Чижевского.
Местные журналисты также рассказали «Собеседнику», что СК России ищет очевидцев возможного преступления. Их просят обращаться в 318 военный следственный отдел Следственного комитета города Южно-Сахалинска или непосредственно к следователю по фамилии Шаров.