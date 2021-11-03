Говядина с сальмонеллой: Расследование о том, кто и как кормит российскую армию

Тараканы и недовес

В конце марта 2020-го в в/ч №28289, находящуюся в подмосковном поселке городского типа Ногинск-9, пришла проверка. Военных ревизоров очень интересовало происходящее в столовой и на кухне. Результаты визита можно назвать плачевными – комиссия нашла большое количество нарушений. Готовая пища хранилась на подоконниках в горячем цехе, в помещениях была грязь, а по столовой бегали тараканы. Ревизоры составили акт, однако представитель исполнителя отказалась его подписать.

За неделю до этого комиссия уже видела подобное в в/ч №49371 города Ейска (Краснодарский кр.). Масса порций там не соответствовала заявленной в меню, готовые блюда (например, макароны) были слишком холодными (+420С при норме в +650С), а пищевые отходы собирались вместе с твердыми бытовыми.

Возможно, в в/ч №19889 Подмосковья дела были еще хуже, но комиссию туда просто не пустили. Хотя в договоре на оказание услуг прямо говорилось: заказчик «вправе в любое время осуществлять контроль за ходом, объемом, качеством и сроками оказания услуг».

Во всех трех случаях услуги по питанию военных оказывало ООО «Главная линия», зарегистрированное в Москве. Эта компания кормит военных как минимум с 2011-го – среди прочего, «Главная линия» поставляла продукты в Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова и Объединенное стратегическое командование западного военного округа. Но основным заказчиком, судя по судебной базе, является «Военторг» - именно на его плечи в 2007 году легла организация питания военнослужащих. По его данным, сегодня солдатам предлагается на выбор не менее 2-3 горячих блюд на каждый приём пищи, а также национальная еда, 5 видов сока, 4 видов рыбы - и все это в течение недели. При этом, у самого «Военторга» есть много претензий к подрядчикам.

Недовес и маленькие порции

Тараканы и холодные макароны влетели «Главной линии» в копеечку – в сентябре суд оштрафовал фирму за нарушения санитарных норм на 263 тыс. рублей. Причем, проблемы с в/ч №28289 возникают у фирмы не впервые, узнал «Собеседник». В 2019-м ее поймали на недовесе биточков из говядины и неправильном хранении бытовых отходов, за что и оштрафовали. Об этом говорится в судебных решениях, с которыми мы ознакомились.

Впрочем, один из солдат, служивших в части №28289, сказал «Собеседнику», что питание его «устраивало, проблем никаких не было». Между тем на армейских форумах бывшие солдаты жалуются на маленькие порции в столовых.

Только с начала 2018-го к «Главной линии» было подано около 130 исков из-за ненадлежащего исполнения услуг по организации питания военнослужащих. Сумма штрафов превысила 10 млн руб.

По данным системы СПАРК, ООО «Главная линия» находится в столичной промзоне недалеко от станции метро «Теплый стан». Ее учредители - петербурженка Татьяна Баженова и столичная фирма «Техносерв Стандарт».

За последние 3 года суммарная прибыль фирмы перевалила за 1 млрд руб., а выручка – 25 млрд. Компания регулярно получает «продуктовые» подряды от Минобороны и столь же часто ходит в суд отвечать за их некачественное исполнение (только с начала 2021-го «Собеседник» насчитал 36 исковых заявлений, где «Главная линия» является ответчиком). Но регулярные проблемы не мешают компании и дальше тесно сотрудничать с ведомством.