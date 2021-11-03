Говядина с сальмонеллой: Расследование о том, кто и как кормит российскую армию
Несколько компаний поделили скрытый от посторонних глаз рынок питания военных. На их кухнях находят тараканов, а в продуктах – сальмонеллу. Но Минобороны почему-то не отказывается от их услуг, хотя сумма исковых претензий исчисляется десятками миллионов
Тараканы и недовес
В конце марта 2020-го в в/ч №28289, находящуюся в подмосковном поселке городского типа Ногинск-9, пришла проверка. Военных ревизоров очень интересовало происходящее в столовой и на кухне. Результаты визита можно назвать плачевными – комиссия нашла большое количество нарушений. Готовая пища хранилась на подоконниках в горячем цехе, в помещениях была грязь, а по столовой бегали тараканы. Ревизоры составили акт, однако представитель исполнителя отказалась его подписать.
За неделю до этого комиссия уже видела подобное в в/ч №49371 города Ейска (Краснодарский кр.). Масса порций там не соответствовала заявленной в меню, готовые блюда (например, макароны) были слишком холодными (+420С при норме в +650С), а пищевые отходы собирались вместе с твердыми бытовыми.
Возможно, в в/ч №19889 Подмосковья дела были еще хуже, но комиссию туда просто не пустили. Хотя в договоре на оказание услуг прямо говорилось: заказчик «вправе в любое время осуществлять контроль за ходом, объемом, качеством и сроками оказания услуг».
Во всех трех случаях услуги по питанию военных оказывало ООО «Главная линия», зарегистрированное в Москве. Эта компания кормит военных как минимум с 2011-го – среди прочего, «Главная линия» поставляла продукты в Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова и Объединенное стратегическое командование западного военного округа. Но основным заказчиком, судя по судебной базе, является «Военторг» - именно на его плечи в 2007 году легла организация питания военнослужащих. По его данным, сегодня солдатам предлагается на выбор не менее 2-3 горячих блюд на каждый приём пищи, а также национальная еда, 5 видов сока, 4 видов рыбы - и все это в течение недели. При этом, у самого «Военторга» есть много претензий к подрядчикам.
Недовес и маленькие порции
Тараканы и холодные макароны влетели «Главной линии» в копеечку – в сентябре суд оштрафовал фирму за нарушения санитарных норм на 263 тыс. рублей. Причем, проблемы с в/ч №28289 возникают у фирмы не впервые, узнал «Собеседник». В 2019-м ее поймали на недовесе биточков из говядины и неправильном хранении бытовых отходов, за что и оштрафовали. Об этом говорится в судебных решениях, с которыми мы ознакомились.
Впрочем, один из солдат, служивших в части №28289, сказал «Собеседнику», что питание его «устраивало, проблем никаких не было». Между тем на армейских форумах бывшие солдаты жалуются на маленькие порции в столовых.
Только с начала 2018-го к «Главной линии» было подано около 130 исков из-за ненадлежащего исполнения услуг по организации питания военнослужащих. Сумма штрафов превысила 10 млн руб.
По данным системы СПАРК, ООО «Главная линия» находится в столичной промзоне недалеко от станции метро «Теплый стан». Ее учредители - петербурженка Татьяна Баженова и столичная фирма «Техносерв Стандарт».
За последние 3 года суммарная прибыль фирмы перевалила за 1 млрд руб., а выручка – 25 млрд. Компания регулярно получает «продуктовые» подряды от Минобороны и столь же часто ходит в суд отвечать за их некачественное исполнение (только с начала 2021-го «Собеседник» насчитал 36 исковых заявлений, где «Главная линия» является ответчиком). Но регулярные проблемы не мешают компании и дальше тесно сотрудничать с ведомством.
Кто кого кормит
«Главная линия» – не единственная компания, оказывающая услуги питания для военнослужащих. Есть целая группа подрядчиков, которые поставляют продукты в воинские части, образовательные и лечебные учреждения, подведомственные Минобороны. В этом списке – 32 компании, они указаны на сайте «Военторга» как партнеры по организации питания.
Например, компания «МТЦ», поставлявшая продукты в воинские части Ярославля, Омска и Нижнего Новгорода. В ходе проверки в одной из столовых нашли тараканов, в другой – посуду по сколами и грязные подносы. На кухне одной из частей обнаружили картофель и овощи с гнилью. Несмотря на многочисленные иски, в 2020-м выручка «МТЦ» превысила 1,1 млрд руб.
Фирме «Пищевик», которая тоже кормит военных, в вину ставили недовес блюд, хранение грязных куриных яиц, а также подмену продуктов (в кофе повара наливали вместо коровьего сгущеное молоко). А один из сотрудников предприятия в декабре 2017-го работал на кухне в/ч под Орлом без должным образом оформленной личной медицинской книжки.
Еще один крупный подрядчик Минобороны – ООО «АСП». Сейчас фирма тоже кормит солдат, но в 2016-м получила контракт совсем другого вида деятельности – на вывоз бытовых отходов из военных городков. Его стоимость составляла баснословные 637 млн руб. – обычно за такие деньги разворачивается серьёзная битва. Вот только тот конкурс напоминал хорошо отрепетированный спектакль.
Из четырех участников двое сразу были сняты с торгов за недостаток информации. Конкурентом «АСП» стала питерская фирма «Мегалайн», строившая военные городки. Победу в итоге одержал «АСП» и снижения цены не произошло. Теперь компания кормит военных, но с теми же успехами, что и ее «родственники»: ревизоры уличали ее в неправильном хранении отходов, недовесе, отсутствии маркировок и находили кишечную палочку в столовых и буфетах.
Несмотря на перечисленные нами случаи, Минобороны не собирается отказываться от услуг всех этих фирм, и они продолжают поставлять еду российскими солдатам. И тому есть объяснение.
Бизнес-связи
Так совпало, что обеспечивающие питание военных фирмы имеют связь с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют «кремлевским ресторатором».
«Главная линия». В ее бухгалтерской отчетности говорится о четырех займах в 2019-м. Один был получен от фирмы «Эвора», которым руководили выходцы из «Мегалайна» (его учредителем был «Конкорд менеджмент и консалтинг», коим сейчас владеет Евгений Пригожин). Другой – от фирмы «Коллектив-Сервис», которая была зарегистрирована по одному адресу с «Конкордом» Пригожина. В 2016-м «Главная линия» указывала в объявлениях e-mail, чье доменное имя (office-vp.spb.ru) было оформлено на компанию «МедСтрой» - ее возглавляла мать Пригожина - Виолетта.
«Продфудсервис». Одним из бывших учредителей «Продфудсервиса» является Елена Ляшун, до этого возглавлявшая компанию «Конкорд плюс» - ранее она принадлежала все тому же Пригожину. В заблокированной в России соцсети LinkedIn есть страница Ляшун – в качестве места работы она указывает «Конкорд менеджмент и консалтинг».
«МТЦ». По данным СПАРК, она имеет общий телефон с «Продфутсервисом» и «Конкорд М» (последней напрямую владеет Пригожин). Аналогичный телефонный номер указан и у компании «Пищевик».
«Мегалайн» - одним из учредителей фирмы некоторое время назад был пригожинский «Конкорд менеджмент и консалтинг». Он же выдавал «Мегалайну» крупные займы.
Предновогодняя магия
В ноябре 2017-го правительство разрешило Минобороны, ФСБ и Службе внешней разведке скрывать свои госзакупки. Позволяя государственным ведомствам не раскрывать информацию о поставщиках и подрядчиках, получающих контракты, предполагалось защитить гособоронзаказ от американских санкций. По факту же теперь от посторонних глаз могут быть скрыты различные нарушения при госзакупках, в том числе картельные сговоры и завышение цен.
– Естественно, все очень хотят закрыть данные, чтобы ни перед кем не отчитываться по поводу того, где и что было закуплено. Таким образом они полностью выводят все свои закупки из-под общественного контроля, – говорил «Собеседнику» экс-глава российского отделения Transparency International (признана иноагентом) Антон Поминов. – Точную сумму всех «продуктовых» подрядов посчитать невозможно – для этого они и были засекречены.
На самом деле Минобороны начало скрывать свои госконтракты еще раньше. Под самый конец 2016-го ведомство заключило с «Военторгом» контракт на оказание услуг по организации питания. Время было выбрано идеально – страна ушла на новогодние каникулы, никому не было дела до военных бюджетов. Теперь мы знаем, что услуги «Военторга» на 3 года были оценены в 122 млрд руб. (цифры сопоставимы с бюджетами Чукотки, Мордовии или Псковской области).
По условиям контракта от 30 декабря 2016-го «Военторг» в рамках госконтракта был вправе привлекать соисполнителей. Судя по всему, в компании обладают даром предвидения, ведь буквально в тот же день «Военторг» заключил сразу несколько договоров – например, все с той же «Главной линией».
Единственным учредителем «Военторга» является Минобороны, которое в итоге и предъявляет этой компании судебные претензии из-за некачественного питания солдат. «Военторг» же подает иски к подрядчикам, с которых суды взыскивают штрафы за нарушения. По данным СПАРК, в 2018-2021 годах сумма компенсаций составила свыше 120 млн руб. Причем львиная доля пришлась на 2018-й – сразу после засекречивания госзакупок Минобороны.
В «Главной линии» нам пообещали перезвонить, но этого так и не произошло.
Какие нарушения находили ревизоры:
* В июне 2017-го в столовой в/ч №25922 (Плесецк) на посуде были найдены бактерии группы кишечной палочки;
* В января 2019-го в столовых в/ч №42829 (Щелково) и Лечебно-реабилитационного клинического центра Минобороны нашли гнилые овощи и фрукты;
* В 2016-м в в/ч №30734 (Псковская обл.) произошло массовое отравление военных сальмонеллезом. Впоследствии выяснилось, что причиной этого могло стать неправильное хранение и приготовление говядины.