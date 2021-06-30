Сегодня, в 10:49

"Из золотых унитазов можно лить медали". Уткин предложил провести Олимпиаду на Ставрополье

Комментатор отреагировал на напряженную обстановку вокруг Олимпиады в Токио

Фото: Instagram

Недавно из-за тяжелых карантинных условий МОК решили добавить к олимпийскому девизу «Быстрее. Выше. Сильнее» новое слово: «Вместе» (communis).

В своем Telegram-канале Василий Уткин пошутил, что это может быть связано с жалобами спортсменов на тесноту туалетов в Олимпийской деревне. В некоторых командах крошечный санузел приходится на четырех человек.

Сегодня мы вновь увидели увидели золотые унитазы, на сей раз ставропольского гибэдэдэшника. Там новоарестованный, если вы не знаете. Итог: провести Олимпиаду в Ставрополье. Там с сортирами в порядке, а из толчков впору медали лить, написал Уткин.

Напомним, на днях глава ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов был задержан и обвинен в создании преступного сообщества. В его собственности был обнаружен роскошный особняк с помпезным интерьером, который включал лепнину, фрески и даже унитаз золотого цвета.

Золотые унитазы и шикарная гардеробная: Опубликованы фото и видео дома начальника ГИБДД Ставрополья
Фото: Александр Хинштейн
Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 4 дня назад

Росреестр спрятал недвижимость семьи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

Расследование 6 дней назад

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Происшествия 2 недели назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 3 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 3 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 26 минут назад

Аналитик рассказал, что не так с расследованием о 29 млн переболевших ковидом россиян

Общество 50 минут назад

"Казанский стрелок", убивший 9 человек в гимназии, признан невменяемым

Общество 55 минут назад

В России второй день подряд менее 24 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Общество 1 час назад

Власти Москвы опровергли наличие вакцины Эпивак в пунктах вакцинации

Общество 2 часа назад

Таксисты предупредили о возможном коллапсе из-за новой системы для водителей

Происшествия 3 часа назад

В Якутии для борьбы с лесными пожарами вызвали искусственные дожди

Общество 3 часа назад

МАКС-2021: фоторепортаж Sobesednik.ru

Общество 4 часа назад

Москвичи больше не спешат вакцинироваться: QR-коды отменили

Общество 4 часа назад

Треть россиян считают, что QR-коды и COVID-free зоны улучшили ситуацию с коронавирусом

Общество 5 часов назад

ВОЗ предупредила о возможности появления новых опасных вариантов COVID-19

Происшествия 5 часов назад

Около десяти человек погибло при наводнении в КНР, 100 тысяч эвакуированы

Общество 17 часов назад

Россия заплатит €7,5 тыс. ЛГБТ-активисту, задержанному за лозунг "Трудовые права для всех"

Политика 17 часов назад

Настоящий Борис Вишневский: "Политическое мошенничество наказуемо избирателями"

Общество 18 часов назад

"О, самые бедные пошли денег просить": россияне в шоке, что Тимченко и Ротенберг жалуются Путину на безденежье

Политика 18 часов назад

"Проведите лучше честные выборы, чем безопасные": Турчаку врезали за очередную непонятную инициативу

Общество 18 часов назад

Что произошло, пока вы были на работе 20 июля: Золотые унитазы гаишника и стройка около президента

Общество 18 часов назад

Кому понадобилось "подбросить" бомбу Светлане Алексиевич, и о чём будет её новая книга

Общество 19 часов назад

"Поищите у друзей Путина": россияне отреагировали на дворец главы УГИБДД Ставрополья

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика