"Из золотых унитазов можно лить медали". Уткин предложил провести Олимпиаду на Ставрополье

Недавно из-за тяжелых карантинных условий МОК решили добавить к олимпийскому девизу «Быстрее. Выше. Сильнее» новое слово: «Вместе» (communis).

В своем Telegram-канале Василий Уткин пошутил, что это может быть связано с жалобами спортсменов на тесноту туалетов в Олимпийской деревне. В некоторых командах крошечный санузел приходится на четырех человек.

– Сегодня мы вновь увидели увидели золотые унитазы, на сей раз ставропольского гибэдэдэшника. Там новоарестованный, если вы не знаете. Итог: провести Олимпиаду в Ставрополье. Там с сортирами в порядке, а из толчков впору медали лить, – написал Уткин.

Напомним, на днях глава ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов был задержан и обвинен в создании преступного сообщества. В его собственности был обнаружен роскошный особняк с помпезным интерьером, который включал лепнину, фрески и даже унитаз золотого цвета.