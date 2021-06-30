"Из золотых унитазов можно лить медали". Уткин предложил провести Олимпиаду на Ставрополье
Комментатор отреагировал на напряженную обстановку вокруг Олимпиады в Токио
Недавно из-за тяжелых карантинных условий МОК решили добавить к олимпийскому девизу «Быстрее. Выше. Сильнее» новое слово: «Вместе» (communis).
В своем Telegram-канале Василий Уткин пошутил, что это может быть связано с жалобами спортсменов на тесноту туалетов в Олимпийской деревне. В некоторых командах крошечный санузел приходится на четырех человек.
– Сегодня мы вновь увидели увидели золотые унитазы, на сей раз ставропольского гибэдэдэшника. Там новоарестованный, если вы не знаете. Итог: провести Олимпиаду в Ставрополье. Там с сортирами в порядке, а из толчков впору медали лить, – написал Уткин.
Напомним, на днях глава ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов был задержан и обвинен в создании преступного сообщества. В его собственности был обнаружен роскошный особняк с помпезным интерьером, который включал лепнину, фрески и даже унитаз золотого цвета.
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