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Мигрантов, устроивших резонансную драку в метро, объявили в розыск

Участники потасовки избивали и случайных прохожих, пытавшихся остановить конфликт

Фото: Стоп-кадр видео

Полиция разыскивает участников драки в одном из подземных переходов московского метро. По предварительным данным, трое трудовых мигрантов избили мужчину, заступившегося за прохожих. При этом нападавшие применяли насилие и к случайным очевидцам, попытавшимся их остановить. Как сообщается, инцидент произошел 5 декабря. 

— Проверка проводится по видеоролику, который размещен в сети Интернет. Разыскиваются те, кто участвовал в данной потасовке. Мы выясняем, когда и где это было, — уточнили News.ru в ГУ МВД по Москве.

Это уже не первый конфликт с участием мигрантов. В самом конце лета 27 августа в полицию было доставлено 50 человек. Среди них были граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Поводом стало массовая драка на Бауманской улице, в которой приняли участие полсотни человек.

13 сентября стало известно, что недалеко от подмосковного села Бужаниново мигранты изнасиловали и убили в лесу 67-летнюю пенсионерку. 

5 октября стало известно о диком инциденте на парковке в Санкт-Петербурге. Мужчина неславянской внешности избил женщину, выволок ее из машины, а затем затолкал в салон своей легковушки и увез. 

Мигрантские драки - опасный тренд этого года. Об этом ранее написал столичный мэр Сергей Собянин на своем официальном сайте: "Так не пойдет. Таким гостям мы не рады”. По его словам, за последние время было заведено 800 уголовных дел, депортированы около 200 человек, а 17,5 тысячи запретили въезд в страну.

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