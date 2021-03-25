Найденные в Одинцове мумии семейной пары могут быть жертвами сына и его жены

В подмосковном Одинцове местное главное управление СКР возбудило уголовное дело по факту обнаружения двух мумифицированных трупов на улице Садовой, пишет АГН «Москва» со ссылкой на ведомство.

Ранее СМИ сообщали, что жители многоэтажного дома пожаловались на длинный деревянный короб, преграждающий территорию лестничного балкона. Сначала местные жители не стали трогать вещь неизвестного происхождения, но, когда запах стал смрадным, пришлось вызвать полицию.

По словам очевидцев, сначала не сразу стало понятно, что в коробе находятся останки человека. Позже было установлено, что в импровизированном гробу находится мумифицированный труп местного 61-летнего жителя с ампутированными ступнями.

Позже в припаркованном рядом с подъездом автомобиле марки «Газель» найдены ступни и тело еще одного желовека – 57-летней супруги ранее найденного мужчины, пишет «Вечерняя Москва». Предполагается, что смерть в обоих случаях наступила три месяца назад.

Пока в деле официально нет подозреваемых, но устанавливается местонахождение 31-летнего сына убитой пары и его жены. Именно их в квартире настиг собственник жилья, где проживали жертвы. Супруги заявили, что отойдут за деньгами и в итоге не вернулись.

Также по камерам видеонаблюдения в доме было установлено, что именно они вывозили ящик с телом женщины и прятали его в «Газель», передает канал «360».