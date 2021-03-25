Сын экс-депутата случайно застрелил друга

Незаконная охота в Нязепетровском районе Челябинской области закончилась смертью двух человек. Об этом пишет URA.RU.

Как сообщается, 26 сентября четверо жителей области решили устроить незаконную охоту на косулю. Во время этого один из охотников случайно застрелил другого. После того, как увидел, что убил друга, мужчина покончил с собой. Остальные с места происшествия скрылись. Позже один из охотников рассказал полиции о случившемся.

По данным агентства, охотником, который застрелил друга, является сын экс-депутата городской думы Челябинска Александра Силина.

«По данному факту проводится проверка. За убитую косулю будет взыскан ущерб. В остальном в инциденте будут разбираться сотрудники правоохранительных органов», – заявили в пресс-службе министерства экологии региона.