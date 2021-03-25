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Специалист о новой версии отравления семьи в Люблино препаратом от тараканов: Это полный бред

Причины смертельного отравления "арбузом" на юго-востоке Москвы до сих пор не найдены

Фото: Агентство «Москва»

В арбузах из «Магнита», которые предположительно могла отравиться семья из Люблино, нашли следы вещества цигатрин. Его используют для травли тараканов. Sobesednik.ru попросил прокомментировать эту версию специалиста по дезинфекции, и. о. генерального директора службы дезинфекции по Москве и Московской области «Экоконтроль» Антона Степанищева.

– Цигатрин – это вещество третьего, даже не четвёртого и не пятого класса опасности, – говорит Степанищев. – Отравиться насмерть небольшими дозами этого вещества, если в магазине была обработка помещений и что-то попало на кожуру, невозможно. Теоретически можно через шприц ввести цигатрин в большом количестве в арбуз, но и тут сомневаюсь, что человек бы умер. Да и есть такой арбуз не не станете, это скажется на его вкусе. Отравление цигатрином – это какой-то бред.

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