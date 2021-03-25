В Москве арестовали гражданина Таджикистана, укусившего полицейского между ног
Мужчина хотел скрыться от сотрудников ДПС и при задержании начал кусаться
В столице возбудили дело против гражданина Таджикистана, который укусил полицейского в пах во время задержания. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Как пишет канал, в воскресенье 29 августа 28-летний Суннат Бахромов возвращался домой с застолья на машине и попался на глаза сотрудникам ДПС. Началась погоня и когда инспекторы остановили машину, Суннат попытался бежать. Скрыться ему не удалось и полицейские подхватили его за руки и ноги, а тот в ответ начал кусаться.
Как отмечается, одного сотрудника он укусил за руку, а другого – за пах.
Сейчас на гражданина Таджикистана возбудили дело. При этом вину он не признаёт, так как ничего не помнит.
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