В Стерлитамаке женщина выкинула чужого новорожденного в окно

В Башкортостане возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего в отношении 29-летней жительницы Стерлитамака, передает УСКР республики.

Вечером 16 августа подозреваемая, находясь роддоме при клинической больнице №1, выбросила в окно ребенка своей соседки по палате. Помещение находится на третьем этаже.

Мотивы злоумышленницы не уточняются. Ребенок скончался от полученных при падении травм.

Сейчас в отношении подозреваемой проводятся следственные действия и решается вопрос о заключении под стражу.