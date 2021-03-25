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Убийца семьи в Хакасии дал признательные показания

Ему предъявлено обвинение в убийстве пяти человек

Фото: Global Look Press

Мужчине, который убил пятерых человек в селе Джирим в Хакасии, предъявлены обвинения, он дал признательные показания. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Как говорится в сообщении, задержанный местными жителями села Джирим Ширинского района 35-летний местный житель был допрошен, в ходе допроса он дал признательные показания о совершенных убийствах.

«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии)», – уточняют в СК. 

По данным следствия, мужчина поддерживал отношения с 30-летней местной жительницей на протяжении двух месяцев. Накануне трагедии она сообщила ему, что хочет расстаться. Утром 5 августа на почве возникших личных неприязненных отношений, желая причинить женщине моральные страдания и горе, злоумышленник в ее отсутствие пришел в дом, где проживала ее семья, и убил 56-летнюю хозяйку дома, ее 58-летнего сожителя, его 58-летнего брата-близнеца, 19-летнего сына и восьмилетнею внучку. 

Как отмечается, в ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого. 

Как сообщалось ранее, мужчина недавно вышел из тюрьмы за двойное убийство. После того, как он убил убил всю семью женщины, он позвонил ей и рассказал о содеянном. Преступника поймали спустя час после того, как в селе узнали об убийстве. Его сбил на машине местный житель, а затем задержали полицейские.

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