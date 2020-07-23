В Волгограде муж устроил погоню за женой на авто, чтобы избить ее

В Волгограде 39-летняя местная жительница написала заявление в полицию на своего супруга. 27 июля после конфликта женщина забрала троих детей и решила уехать от мужа на личном авто. Тот же отправился за ней следом на своем автомобиле, пишет «АиФ-Волгоград».

Супруг догнал жену и несколько раз задел машину, которой она управляла, вынудив ее остановиться.

Мужчина выбил окно, где находились жена с детьми, и начал избивать супругу. Управление МВД начало разбирательство по факту произошедшего.

Напомним, что с 2019 года в Госдуме не прошло ни одного чтения законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия.