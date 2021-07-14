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Летевший в Анталью самолет сел в Домодедово из-за неисправности одного двигателя

Воздушное судно изменило курс сначала в сторону Воронежа, но из-за необходимости выработать топливо направилось в Москву

Фото: Global Look Press

Пассажирский самолет авиакомпании «Белавиа», летевший из Минска в Анталью и экстренно приземлившийся в Москве, подал сигнал бедствия из-за отказа одного двигателя. 

Как рассказал ТАСС источник в авиационных кругах, самолет совершил посадку в аэропорту «Домодедово» на одном двигателе. Сейчас он освободил взлетно-посадочную полосу и находится на стоянке, пассажиры доставлены в терминал. 

По данным авиакомпании, в понедельник во время выполнения рейса В2-9215 из Минска в Анталью с 189 пассажирами и 7 членами экипажа на борту на самолете Boeing 737-800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей. 

«В соответствии с инструкциями экипаж принял решение об отключении двигателя, снижении до высоты в 8 000 футов и заходе на посадку в "Домодедово"», – рассказали представители перевозчика. 

Как отметили в авиакомпании, будут предприняты все усилия для того, чтобы доставить пассажиров к месту назначения в максимально короткий срок. 

Самолет летел в обход Украины, а после подачи экстренного сигнала снизился и развернулся. Воздушное судно изменило курс сначала в сторону Воронежа, но из-за необходимости выработать топливо направилось в Москву.

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