Летевший в Анталью самолет сел в Домодедово из-за неисправности одного двигателя

Пассажирский самолет авиакомпании «Белавиа», летевший из Минска в Анталью и экстренно приземлившийся в Москве, подал сигнал бедствия из-за отказа одного двигателя.

Как рассказал ТАСС источник в авиационных кругах, самолет совершил посадку в аэропорту «Домодедово» на одном двигателе. Сейчас он освободил взлетно-посадочную полосу и находится на стоянке, пассажиры доставлены в терминал.

По данным авиакомпании, в понедельник во время выполнения рейса В2-9215 из Минска в Анталью с 189 пассажирами и 7 членами экипажа на борту на самолете Boeing 737-800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей.

«В соответствии с инструкциями экипаж принял решение об отключении двигателя, снижении до высоты в 8 000 футов и заходе на посадку в "Домодедово"», – рассказали представители перевозчика.

Как отметили в авиакомпании, будут предприняты все усилия для того, чтобы доставить пассажиров к месту назначения в максимально короткий срок.

Самолет летел в обход Украины, а после подачи экстренного сигнала снизился и развернулся. Воздушное судно изменило курс сначала в сторону Воронежа, но из-за необходимости выработать топливо направилось в Москву.