В больнице скончался министр цифрового развития Приамурья ранее избитый на турбазе

Скончался министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков, который попал в больницу с черепно-мозговой травмой после конфликта на турбазе. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в своем телеграм-канале.

«Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в Правительстве. Он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушел очень рано», – написал губернатор.

Ранее сообщалось, что министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков попал в больницу с черепно-мозговой травмой после конфликта на турбазе.

Как писал телеграм-канал Life-shot, Курдюкова мог избить 39-летний мастер спорта по пауэрлифтингу Алексей Шкарин, который во время отдыха грубо высказался в адрес жены чиновника. Они начали ругаться, но их разняли. А позже министра обнаружили лежащим на земле.

После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».