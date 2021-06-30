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Министр связи Приамурья попал в больницу после избиения на турбазе

Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел 17 июля, когда министр устроил вечеринку с компанией друзей

Фото: Global Look Press

Министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков попал в больницу с черепно-мозговой травмой после конфликта на турбазе. 

«Курдюков отдыхал в компании на турбазе, произошел конфликт, в ходе которого он получил серьезные травмы, в том числе черепно-мозговую. Он находится в больнице», – сообщил «Интерфаксу» информированный источник. 

Он также уточнил, что события произошли несколько дней назад. 

Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел 17 июля в Благовещенске. Александр Курдюков решил устроить вечеринку с небольшой компанией друзей и женой. Когда охранник в 9 вечера пошёл на плановый обход, нашёл министра уже сильно избитым.

«В скорую Курдюкова погрузили в одних плавках. У него нашли черепно-мозговую травму, перелом височной кости, ушиб головного мозга. Возбуждено уголовное дело», – пишет канал. 

По версии Telegram-канала Life-shot, Курдюкова мог избить 39-летний мастер спорта по пауэрлифтингу Алексей Шкарин, который во время отдыха грубо высказался в адрес жены чиновника. Они начали ругаться, но их разняли. А позже жена министра обнаружила его лежащим на земле. 

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