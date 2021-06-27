Мужчину, который грозился спрыгнуть с балкона вместе с ребенком, задержали

В Иркутске задержали мужчину, который грозился спрыгнуть с балкона 13-того этажа вместе с трехлетним ребенком и требовал разговора с женой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Романа Терентьева, который пытался покончить с собой вместе с ребёнком, задержали. С малышом всё в порядке», – говорится в сообщении.

Терентьева задержали в момент когда он начал подкуривать сигарету. Спецназ вывел его из дома под руки, теперь он едет в полицию.

Как сообщалось ранее, мужчина выбрался на наружную сторону балкона с маленьким ребенком, он кричал и требовал встречи с женой. Сотрудники полиции и жильцы дома с соседних балконов пытались уговорить его отказаться от своих намерений. По данным полиции, одной из причин происходящего являются проблемы в семье. Позже полиция привезла к дому жену мужчины для переговоров. После них он одумался и вернулся с ребенком в квартиру, но через несколько минут вылез обратно и сидел на карнизе один.