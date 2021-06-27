В Иркутске мужчина с ребенком выбрался на наружную сторону балкона и требует встречи с женой

В центре Иркутска мужчина угрожает сбросить маленького ребенка с 13-го этажа, он выбрался на наружную сторону балкона дома, кричит и требует встречи с женой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

«Территория оцеплена полицией. Мужчина продолжает находиться на внешней стороне балкона. Ребенок с внутренней стороны. Проход пешеходов по улице временно ограничен. На месте спасатели», – сообщение МВД передает ТАСС.

По информации пресс-службы, мужчина отказывается возвращаться в квартиру и требует встречи с женой. Сотрудники полиции и жильцы дома с соседних балконов пытаются уговорить его отказаться от своих намерений. По данным полиции, одной из причин происходящего являются проблемы в семье. Полиция уже привезла к дому жену мужчины для переговоров.

По последнему сообщению Telegram-канала Baza, мужчина одумался и вернулся с ребенком в квартиру. Правда, через несколько минут вылез обратно – теперь он сидит на карнизе один.