Движение на МЦД-2 восстановлено, пассажиров просят следить за изменениями графика

На станциях Подольск и Красный строитель проведены ремонтные работы после повреждения контактной сети, поезда ходят как в сторону Москвы, так и в сторону области.

«Движение на D2 и Курском направлении восстановлено и осуществляется в обе стороны со всеми остановками. Для ввода в график к вечернему часу пик были внесены масштабные корректировки в расписание на всем диаметре. Пожалуйста, следите за объявлениями», – пишет Telegram-канал столичного дептранса.

Ранее сообщалось, что из-за технических неполадок произошел сбой в движении на Курско-Рижском диаметре (МЦД-2), несколько станций поезда проезжали без остановок.