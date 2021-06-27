Движение на МЦД-2 восстановлено, пассажиров просят следить за изменениями графика
Для урегулирования ситуации к вечернему часу пик в расписание поездов на всем диаметре внесены серьезные корректировки
На станциях Подольск и Красный строитель проведены ремонтные работы после повреждения контактной сети, поезда ходят как в сторону Москвы, так и в сторону области.
«Движение на D2 и Курском направлении восстановлено и осуществляется в обе стороны со всеми остановками. Для ввода в график к вечернему часу пик были внесены масштабные корректировки в расписание на всем диаметре. Пожалуйста, следите за объявлениями», – пишет Telegram-канал столичного дептранса.
Ранее сообщалось, что из-за технических неполадок произошел сбой в движении на Курско-Рижском диаметре (МЦД-2), несколько станций поезда проезжали без остановок.
Теги: #Москва
Рубрика: Происшествия -> Происшествия