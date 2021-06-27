На МЦД-2 случился сбой, поезда в сторону Подольска следуют без остановок

На Курско-Рижском диаметре (МЦД-2) и Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) произошел сбой в графике поездов.

«На D2 и Курском направлении поезда в сторону области по техническим причинам следуют по другому пути без остановок от Москворечья до Подольска», – говорится в сообщении Telegram-канала департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Поезда временно не будут останавливаться на станциях Царицино, Котляково, Покровская, Красный строитель, Битца, Бутово, Щербинка и Силикатная.

Сообщается также, что в сторону Москвы поезда курсируют с задержкой. Пассажиров просят следить за объявлениями.