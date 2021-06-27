Привязанный к креслу пассажир рейса Чита-Москва помочился на пол
Дебошира, которого пришлось обездвижить подручными средствами, при посадке передали полиции
Инцидент с нетрезвым мужчиной произошел на борту самолета, летевшем из Читы в Москву.
Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, буянил и приставал к другим пассажирам, из-за чего персонал компании S7 решил привязать дебошира к креслу в салоне бизнес-класса, передает РЕН ТВ.
В итоге затихший агрессор решил нагадить окружению иначе. Расстегнув ширинку он пустил струю мочи на пол салона.
После посадки путешественник был отдан на разбирательство полицейским.
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