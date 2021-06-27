Привязанный к креслу пассажир рейса Чита-Москва помочился на пол

Инцидент с нетрезвым мужчиной произошел на борту самолета, летевшем из Читы в Москву.

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, буянил и приставал к другим пассажирам, из-за чего персонал компании S7 решил привязать дебошира к креслу в салоне бизнес-класса, передает РЕН ТВ.