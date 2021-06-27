Пассажир, открывший запасную дверь самолета, объяснил свой поступок плохим самочувствием

Пассажир рейса Москва-Анталья Владимир Кузнецов, который открыл люк аварийного выхода самолета, рассказал порталу Life.ru, что сделал это случайно.

По словам Кузнецова, в самолете не работала система кондиционирования. В жаре пассажирам пришлось сидеть порядка 40 минут, в течение которых люди жаловались на невозможность дышать и просили бортпроводников что-то с этим сделать, но они призывали подождать. Спустя некоторое время в салоне всё погасло и работали только аварийные лампы, всё замигало и начал дуть горячий воздух. После этого пассажиры стали паниковать, у стариков начинало прихватывать сердце, а матери с детьми сильно кричали. Ему тоже стало не хватать воздуха, и он направился к бортпроводнику.

«Я продолжаю идти дальше, у меня начинается сильное помутнение разума и потеря сознания. В этот момент я начинаю падать и опираюсь как раз на аварийный выход, дверь открылась, и я очнулся от того, что нахожусь на четвереньках перед открытой дверью, пошёл свежий воздух, и я уже более-менее пришёл в сознание. Я не планировал выходить, я, как пришёл в себя, сразу пошёл на своё место», — говорит он.

Кузнецов надеется, что авиакомпания разберётся в случившемся. Он уверен, что изначально пассажиров посадили в неисправный самолёт и подвергли их жизни опасности.

Как выяснила «КП» Владимиру Кузнецову 42 года. Он преподает на межфакультетской кафедре фортепиано с 2003 года и отметился несколькими серьезными наградами на международных конкурсах в России, США и Болгарии.

Ранее в пресс-службе авиаперевозчика «Россия», чей и был рейс, сообщили о том, что планируют взыскать понесенные убытки с пассажира рейса, который открыл люк аварийного выход. Как заявил перевозчик, сумма потерь авиакомпании будет складываться из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замены аварийного трапа на второй левой двери.