На пассажира, открывшего дверь самолета из-за жары, подадут в суд

Авиакомпания «Россия» планирует взыскать понесенные убытки с пассажира рейса Москва – Анталья, который открыл люк аварийного выхода из-за того, что не смог выдержать жары внутри самолета. Об этом сообщила РБК пресс-служба авиаперевозчика.

Как заявил перевозчик, сумма потерь авиакомпании будет складываться из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замены аварийного трапа на второй левой двери.

По версии авиакомпании, в 2:20 по московскому времени один из пассажиров рейса открыл вторую левую дверь самолета, в результате чего произошел автоматический выпуск аварийного надувного трапа. В пресс-службе при этом добавили, что на момент открытия двери задержка вылета рейса составляла не более 20 минут.

Как сообщалось ранее, из-за задержки вылета самолета пассажиры рейса Москва – Анталья были вынуждены в течение часа ждать в салоне, где не работал кондиционер и было очень душно. Многим в самолете стало плохо, поэтому один из пассажиров решил открыть люк аварийного выхода, из-за чего раскрылся спасательный трап. В итоге задержка вылета составила четыре часа.