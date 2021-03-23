Захвативший заложников в тюменском банке сдался полиции

Неизвестный мужчина, захвативший заложников в отделении Сбербанка в Тюмени и потребовавший 15 миллионов рублей, сдался правоохранителями после переговоров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

«По предварительным данным, в результате переговоров удалось уговорить преступника отпустить всех заложников и сдаться», – сказал собеседник агентства. Отмечается, что в результате захвата банка никто не пострадал.

Как сообщалось ранее, неизвестный мужчина в маске и с рюкзаком, из которого торчали провода, зашел в отделение банка на Червишевском тракте и передал записку с требованием выдать ему 15 млн рублей. Начальница отделения уговорила его отпустить всех посетителей и осталась вместе с ним и еще одной сотрудницей.

Сотрудники полиции и ОМОНа оцепили здание банка. Из здания эвакуировали людей.