На месте крушения Ан-26 на Камчатке обнаружили тела девяти погибших

Спасатели обнаружили тела девяти погибших при крушении пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

По словам представителя экстренных служб, в ходе поисковых работ пока были обнаружены тела девяти погибших. Он добавил, что для их опознания, вероятно, понадобится генетическая экспертиза. Сейчас поисковые работы продолжаются.

Самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, 6 июля пропал с экранов радаров и не вышел на связь в назначенное время. После поисковых работ спасатели обнаружили обломки самолета у побережья залива Шелихова, в 3,8 километра от аэропорта Палана. Авиалайнер врезался в скалу, все находившиеся на борту погибли. На борту воздушного судна находились 28 человек, включая шесть членов экипажа. По одной из версий, причиной крушения могла стать ошибка пилотирования из-за плохой видимости.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта»).