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На Камчатке пропал пассажирский самолет, спасатели проводят поисковую операцию

Борт не выходил на связь с 6:00 по московскому времени, спасатели задействовали для поиска квадроциклы и дроны

Пассажирский самолет Ан-26 на Камчатке пропал с экранов радаров и не вышел на связь в назначенное время, по предварительным данным на борту находятся 28 человек, спасатели проводят поиски.

«Днем 6 июля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступила информация о том, что самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи. По предварительным данным, на борту самолета находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок и 6 членов экипажа», — сообщили РИА Новости в МЧС.

Как пишет Telegram-канал BAZA, самолёт пропал с экранов радаров недалеко от посёлка Палана на Камчатке. Сейчас местные спасательные службы проводят масштабную поисковую операцию.

«Пропавший на Камчатке самолет Ан-26 уже искали с помощью дрона. Сейчас спасатели также прочесывают район на квадроциклах. Борт не выходил на связь с 15.00 по местному времени», — написал Telegram-канал MASH.

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