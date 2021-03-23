Пропавший на Камчатке самолет Ан-22 ищут в море

Пассажирский самолет мог упасть в море из-за ошибки пилотирования. Об этом ТАСС cообщил источник в экстренных службах.

«По одной из версий, самолет мог потерпеть крушение из-за ошибки пилотирования из-за плохой видимости. При этом о каких-либо неполадках экипаж не докладывал, что указывает на стремительность ситуации», – пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что пропавший борт перестал выходить на связь при посадке и перед вылетом был технически исправен. По предварительной информации, самолет потерпел крушение и упал в море, на его поиски направлены спасатели и поисковые группы на вертолетах.

Днем 6 июля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступила информация о том, что самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи. По предварительным данным, на борту самолета находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа. Основная масса находившихся на борту являются жителями Паланы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта».