Обломки пропавшего самолета Ан-26 обнаружили у побережья неподалеку от Палана

Спасатели обнаружили обломки пассажирского самолета Ан-26 у побережья залива Шелихова в 3,8 километра от аэропорта Палана. По предварительным данным, авиалайнер врезался в скалу и все находившиеся на борту погибли. На борту воздушного судна находились 28 человек, включая шесть членов экипажа.

«Спасателями обнаружены обломки воздушного судна. Учитывая географические особенности ландшафта, спасательные работы затруднены. Поисково-десантная группа приступила к спасательным работам», — приводит РБК сообщение Росавиации.

Там добавили, что оперативные группы обнаружили место катастрофы в 12:06 по местному времени, оно расположено в 4-5 км от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии.

Как сообщает Telegram-канал MASH, предположительно, самолёт врезался в скалу на высоте в 230 метров, от удара его разорвало на две части и начался пожар.

Следственный комитет рассматривает несколько версий случившегося: плохие погодные условия, технические неисправности воздушного судна и ошибка пилотирования.

По факту катастрофы заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта.