Тело порноактрисы найдено в Петербурге. В ее руке была монета с надписью

29-летняя порноактриса Кристина Лисина была найдена мертвой около подъезда 22-этажного дома в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».

Тело девушки было обнаружено 29 июня. Известно, что в этом доме она не жила, но сама вошла в подъезд следом за жильцами. На записях камер видеонаблюдения видно, что она воспользовалась лифтом. На балконе 22 этажа была найдена сумка с ее документами.

В руках у девушки была обнаружена монета с гравировкой «Ты всегда в моем сердце», пишет NGS24.

Известно, что девушка родом из Красноярска. Там она окончила музыкальную школу и получила диплом о высшем образовании в сфере туризма. В Петербурге она лишь пять дней проработала в банке, а после устроилась на работу в порно-студии.

За некоторое время до смерти девушка закрыла аккаунт в соцсети «ВКонтакте» и удалила страницу в Instagram.