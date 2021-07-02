Тело порноактрисы найдено в Петербурге. В ее руке была монета с надписью
За некоторое время до смерти девушка удалила свой профиль в Instagram
29-летняя порноактриса Кристина Лисина была найдена мертвой около подъезда 22-этажного дома в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».
Тело девушки было обнаружено 29 июня. Известно, что в этом доме она не жила, но сама вошла в подъезд следом за жильцами. На записях камер видеонаблюдения видно, что она воспользовалась лифтом. На балконе 22 этажа была найдена сумка с ее документами.
В руках у девушки была обнаружена монета с гравировкой «Ты всегда в моем сердце», пишет NGS24.
Известно, что девушка родом из Красноярска. Там она окончила музыкальную школу и получила диплом о высшем образовании в сфере туризма. В Петербурге она лишь пять дней проработала в банке, а после устроилась на работу в порно-студии.
За некоторое время до смерти девушка закрыла аккаунт в соцсети «ВКонтакте» и удалила страницу в Instagram.
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